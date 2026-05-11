[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 재학생들의 전공 실무 역량 강화 등을 위해 ‘2026학년도 기업탐방 프로그램’을 운영하며 현장 중심 진로교육 강화에 나섰다.

11일 영남이공대에 따르면 이번 프로그램은 고용노동부 대학일자리플러스센터 사업의 일환으로 학생들이 산업 현장을 직접 경험하며 교과 과정에서 습득한 전공지식을 실제 업무 환경과 연계해 이해할 수 있도록 마련됐다.

이에 따라 영남이공대는 지난 8일 전기자동화과 2학년 재학생을 대상으로 대구교통공사 월배차량기지에서 ‘2026학년도 기업탐방 프로그램’을 운영했다.

학생들은 대구교통공사 관계자의 기관 소개를 시작으로 월배차량기지 주요 시설을 둘러보며 전기철도설비 유지보수와 안전관리 시스템 등을 현장에서 직접 확인했다.

영남이공대는 오는 15일에는 치위생과 재학생을 대상으로 글로벌 의료기기 전문기업인 ㈜메가젠임플란트 기업탐방 프로그램도 추가로 진행할 예정이다.

치위생과 학생들은 지역 대표 기업의 산업 현장을 직접 방문해 첨단 의료산업 분야의 생산 시스템과 기업 운영 현황을 직접 체험함으로써 기업과 전공 산업 이해도를 높이고, 전공과 연계한 진로 탐색 기회를 확대할 계획이다.

영남이공대 대학일자리플러스센터 성금길 센터장은 “앞으로도 공공기관과 우수기업 등 다양한 산업체와의 협력을 확대해 학생들의 진로 설계와 취업 역량 강화를 적극 지원하겠다”고 말했다.