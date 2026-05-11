용인 ‘도로 위험 관제 시스템’ 확대

LG유플러스가 도로 위 포트홀을 잡아내는 초정밀측위 기반 인공지능(AI) 기술로 스마트 도로관리 사업을 확대한다.

11일 LG유플러스는 도로관리 설루션 전문기업 밀리웨이와 초정밀측위(RTK)에 AI를 결합한 ‘AI 도로 위험 관제시스템’을 경기 용인특례시에 확대 적용했다고 밝혔다. AI 도로 위험 관제시스템은 시내버스, 공무 차량 등에 초정밀측위 및 AI 영상 모니터링 단말을 설치해 도로 위 포트홀이나 노면 파손을 실시간으로 감지·분석하는 도로관리 플랫폼(사진)이다.

LG유플러스에 따르면 초정밀측위(RTK) 기술은 AI가 감지한 도로 위험 요소의 위치를 센티미터 단위로 특정할 수 있다. GPS 등 위성항법시스템(GNSS)의 오차는 최대 15m에 달하는 것에 반해, 초정밀측위는 지상 기준국과 전용 단말을 실시간 연동해 오차를 줄였다. 또 고정형 폐쇄회로(CC)TV가 한정된 공간만 감지할 수 있는 것과 달리, 차량을 활용해 더욱 넓은 범위를 파악할 수 있다.

통합 행정 체계도 갖췄다고 LG유플러스는 설명했다. 해당 시스템은 민원 시스템과 연동돼 AI가 파손을 발견하면 즉시 민원으로 접수한다. 차민주 기자