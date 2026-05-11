2027년 사륜구동 골프 R 레이스카 투입 예정 ‘골프 R 24H’ 쇼카 공개 고성능 브랜드 정체성 강화

[헤럴드경제=정경수 기자] 폭스바겐의 고성능 브랜드 ‘폭스바겐 R’이 브랜드 출범 25주년이 되는 2027년 독일 ‘뉘르부르크링 24시’ 내구레이스에 출전한다.

폭스바겐은 폭스바겐 R이 모터스포츠 팀 ‘막스 크루제 레이싱’과 협력해 내년 대회 투입을 목표로 트랙 전용 사륜구동 골프 R 레이스카를 개발 중이라고 11일 밝혔다.

뉘르부르크링 24시는 독일 뉘르부르크링 노르트슐라이페 서킷에서 열리는 세계적인 내구레이스로, 극한의 주행 환경으로 유명하다. 폭스바겐은 이번 참가를 통해 고성능 브랜드로서의 정체성을 다시 한번 강조하겠다는 계획이다.

출전에 앞서 폭스바겐은 레이스카 개발 방향성을 담은 ‘골프 R 24H’ 쇼카를 공개했다. 해당 차량은 독일 뉘르부르크링 링 불러바드에서 일반 관람객에게 전시될 예정이다.

폭스바겐 R은 2002년 4세대 골프 R32 출시와 함께 시작된 브랜드다. 브랜드명 ‘R’ 역시 ‘레이싱’에서 따왔다. 폭스바겐은 그동안 랠리와 서킷 레이스 등을 통해 고성능 기술력을 축적해왔다.

이번 레이스카 개발의 기반이 되는 현행 골프 R은 최고출력 333마력, 최대토크 42.8㎏·ｍ의 2.0리터 TSI 엔진을 탑재했다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지 도달하는 데 걸리는 시간은 4.6초다. 여기에 토크 벡터링 기능이 적용된 4모션 사륜구동 시스템과 주행 제어 기술 등을 적용했다.

프로젝트에는 폭스바겐 테스트·개발 드라이버이자 막스 크루제 레이싱 공동 창립자인 벤야민 로이히터도 참여한다. 그는 폭스바겐 고성능 차량의 셋업 개발을 맡아온 인물이다.

폭스바겐 R은 지난 25년간 다양한 모터스포츠 활동을 이어왔다. 골프 R32를 비롯해 폴로 R WRC의 월드랠리챔피언십 우승, 전기 레이스카 ID.R의 기록 경신 등이 대표 사례다.

국내 시장에서도 골프 R은 고성능 해치백 모델로 인지도를 쌓아왔다. 2008년 출시된 5세대 골프 R32는 국내 출시 직후 완판됐으며, 이후 출시된 7세대 골프 R 역시 마니아층을 중심으로 관심을 모았다.

라인홀트 이벤츠 폭스바겐 R 총괄은 “뉘르부르크링 24시 내구레이스는 실제 경쟁 조건에서 치러지는 가장 혹독한 시험대이자 우리의 테스트 및 개발 트랙”이라며 “골프 R 24H 쇼카를 통해 2027년을 향한 우리의 비전을 구체적으로 보여줬으며, 팬들은 역사상 가장 스펙터클한 골프 R의 탄생을 기대해도 좋다”고 말했다.