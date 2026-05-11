“데이터에 기반하지 안흔ㄴ 전형적인 감으로 한 큰 실수” “빌라 위주로 공급하자는 이야기 해본적 없어…수요맞춤 공급해야” “용산국제업무지구, 학교부지도 안정하고 정부 탓해”

[헤럴드경제=박병국 기자]정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 부동산 문제와 관련 “오세훈 (국민의힘) 후보가 잠삼대청(잠실·삼성·대치·청담동) 토지거래허가제(토허제)를 충동적으로 풀었다가 한 달여만에 다시 확대한 것이 지금 (부동산 상황에) 불을 붙였다”고 꼬집었다.

정 후보는 CBS라디오 박성태의 뉴스쇼에 나와 “지난번 오세훈 후보가 큰 판단 미스를 해서 많은 시민이 고통받지 않았나”며 이같이 말했다. 그러면서 “전형적인 감으로 하는, 데이터에 기반하지 않은 큰 실수였다”며 “시장이 되면 정확한 데이터를 챙겨 정부와 긴밀히 협의하겠다”고 말했다.

정 후보는 서울시의 집값이 상승세고 전월세난이 심각하다는 부동산원의 데이터가 있다는 사회자의 말에는 “서울시도 데이터를 가지고 있을 것”이라며 “당선이 된다면 바로 데이터를 가지고 어떻게 풀어갈지, 집값 안정화하면서 시민 시민 불편 최소할 것인지에 대해 논의하겠다”고 말했다. 그러면서 “정책 당국자 협의를 할 사항인데, 아직 (저는) 협의할 자격이 안된다”고 덧붙였다.

정 후보는 논란이 되고 있는 빌라 공급 발언에 대해서는 “빌라 오피스텔, 도시형생활주택 위주로 공급하겠다는 이야기를 해본 적이 없다”며 “제가 얘기한 걸 오 후보 측이 꼬아서 이야기하고 있는 것”이라고 설명했다. 이어 “저는 일관되게 수요 맞춤형 공급돼야 된다고 말하고 있다”며 “민간부분에서 아파트 필요한 부분 아파트를 공급돼야 되고 빌라나 오피스텔이 필요하면 그에 맞춰 제공돼야 된다고 생각한다”고 거듭 강조했다. 정, 오 후보간의 ‘빌라 논쟁’은 후보가 “전·월세 문제는 2~3년이면 대책을 세우고 빌라, 오피스텔, 생활형 숙박시설 등을 활용해 공급할 수 있다. 5년 임기 동안 뭐하고 이제 와서 전·월세 지옥이 될 것이라고 얘기하느냐”고 말하면서 시작됐다.

정 후보는 박원순 전 시장이 정비구역을 해제하면서 공급이 줄었다는 오 후보의 주장에 대해서는 “오 후보께서도 5년동안 시장하면서 매년 8만호 공급하겠다는 약속을 했는데 절반도 공급 못했다”며 “왜 남탓만 하는가. 자기가 한 말을 지키지 않은 것에 대해서는 반성이 없다”고 목소리를 높였다.

그는 정부의 주택 1만 가구 공급 계획으로 ‘과밀화’ 논란이 된 용산국제업무지구 주택 개발에 대해서는 “제가 1만호를 공급하겠다고 한게 아니라 8000호든, 1만호든 열어놓고 고민을 해야 된다는 것이다. 1호도 가능하다는 것”이라고 말했다. 이어 “(용산국제업무지구는)코레일 땅이 70%”라며 “ 정부에서 1만호 하겠다고 하는데 서울시가 아니라고 반대하면 일이 되겠나”고 반문하며 “사사건건 (정부와)싸우지 말고 열어놓고 하자는 것”이라고 덧붙였다. 지난 8일 정 후보는 용산국제업무지구 공약 발표 후 관련된 기자의 질문에 “1만호냐, 8000호냐는 결국 조정의 문제”라고 했다. 하지만 오 후보는 이에 대해 “닭장 아파트를 만들겠다는 거냐”며 “당장 1만호 공약을 철회하라”고 했다. 정 후보는 특히 1만호가 들어설 경우 학교부지 등 계획을 다시 세워야 되지 않냐는 질문에 “아직 학교 부지도 안잡아놨다”며 “그래놓고 정부 탓을 하는 것”이라고 말했다.