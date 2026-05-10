[헤럴드경제(동해)=함영훈 강원취재본부장] 최근 지방 동문회가 젊어졌다. 그간 5060세대가 중심이 되어 흐름과 콘텐츠가 그들에 맞춰져 있었지만, 동해시에서 가장 오래된 초등학교 북평초등학교 총동문회의 ‘뒷들제’에선 20대 후배, 10배 후배까지 총출동했다.

10일 열린 동해시 북평초등학교 동문회 최대행사 ‘뒷들제’에서는 이학교 재학생을 중심으로 구성된 팀이스트 태권도 시범단은 아버지뻘, 할아버지뻘 선배들 앞에서 예상을 뒤엎는 K-태권도 묘기를 보여 환호와 갈채를 받았다.

동해시 묵호동 묵호중학교 댄스동아리 ‘킨들’은 하이브, JYP, SM, YG연습생을 방불케할 정도로 깔끔한 K-댄스를 선보였다.

이날은 그간 중립적인 정치적 모습을 보이던 동해시의 남부의 최대 행사 중 하나였다. 이 때문에 30명에 육박하는 6.3 지방선거 입후보자들이 구애하는 현장이 되었다.

장관, 대기업총수, 다양한 문화예술 리더들을 배출한 북평초등학교 20~70세대들은 이번 지방선거에서 구애하러 온 입후보자들중 파란색, 빨간색, 초록색이 많은지 제각각 평가하기도 했다.