온라인 매체 세마포 “퀄컴, 블랙스톤, 씨티, 비자도 명단 포함”

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[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 중국 방문에 엔비디아와 애플 등 국내 대기업 최고경영자(CEO)들을 수행단으로 초청했다고 온라인 매체 세마포가 7일(현지시간) 보도했다.

이들 테크 대기업을 비롯해 엑손모빌, 보잉, 퀄컴, 블랙스톤, 씨티그룹, 비자 등의 CEO도 트럼프 대통령의 오는 14∼15일 미·중 정상회담 수행단 초청 명단에 포함됐다.

트럼프 대통령은 최근 기업 CEO들과 만난 자리에서 즉흥적으로 “베이징에서 보자”는 말을 건네며 이들의 ‘포모’(FOMO·소외 공포감)를 자극하고 있다고 이번 사안에 정통한 한 관계자가 전했다. 방중 수행단 추천은 스콧 베선트 재무부 장관, 제이미슨 그리어 무역대표부(USTR) 대표, 데이비드 퍼듀 주중 대사가 주도적으로 관여하는 것으로 알려졌다.

다만 트럼프 대통령의 방중은 기업인들이 대거 참여해 투자 성과를 거둔 지난해 중동 순방과 비교해 상업적 성격은 덜한 편이며, 그보단 트럼프 대통령과 시진핑 국가주석의 관계 형성에 주력하는 분위기라고 이 매체는 평가했다.

이번 방중에서 미국이 중국을 상대로 거둘 만한 상업적 성과로는 미국산 대두 및 보잉 항공기 판매 정도로 예상된다고 분석했다. 중국은 미국산 대두 구매를 재개하기로 했으며, 보잉에서 협동체 항공기 500대를 구매하는 계약과 관련해 다년간의 부품 보증 등을 미국에 요구하고 있다고 소식통들이 전한 바 있다.