전북 군산시·김제시·부안군 을 박지원 최고위원 광주 광산구을 임문영·제주 서귀포시 김성범·대구 달성군 박형룡 충남 공주시·부여군·청양군 공천 8일까지 마무리

[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당은 6일 전북 군산시·김제시·부안군 갑에 김의겸 전 의원을 공천하는 등 국회의원 재·보궐 선거구 6곳에 대한 전략공천 결과를 발표했다. 민주당은 충남 공주시·부여군·청양군 전략공천을 오는 8일까지 매듭짓고 다음 주 선거대책위원회 체제로 전환할 계획이다.

강준현 민주당 수석대변인과 조승래 사무총장, 이연희 전략기획위원장은 이날 국회에서 당 전략공천관리위원회 제13차 회의 결과에 대해 이같이 밝혔다.

위성곤 전 민주당 의원의 제주지사 출마로 공석이 된 제주 서귀포시 보궐선거에는 민주당이 인재 영입한 김성범 전 해양수산부 차관이 전략공천됐다. 강 수석대변인은 “해양수산부에서 30년간 헌신하며 차관까지 오른 해양수산분야 최고 전문가”라며 “특히 지난해 장관 직무대행을 맡아 해수부 부산 시대를 성공적으로 이끌며 탁월한 리더십을 입증한 바 있다”고 말했다.

민형배 전 민주당 의원의 전남광주특별시장 출마로 보궐선거를 치를 광주 광산구을에는 임문영 국가인공지능전략위원회 상근부위원장이 배치됐다. 강 수석대변인은 “이재명 정부 AI전략 정책을 총괄해 온 임 후보야말로 광산을의 미래먹거리 책임감 있게 설계할 최적임자라 판단했다”고 했다.

신영대 전 민주당 의원이 당선무효형을 선고받으면서 재선거를 치르게 된 전북 군산시·김제시·부안군 갑에는 김의겸 전 의원이 공천됐다. 강 수석대변인은 “이재명 정부 초대 새만금개발청장을 역임하며 지역의 최대 현안인 새만금 사업을 가장 잘 이해하고 있는 후보”라고 설명했다.

이원택 전 민주당 의원의 전북도지사 출마로 보궐선거 대상이 된 전북 군산시·김제시·부안군 을에는 박지원 최고위원이 공천됐다. 박 최고위원은 정청래 당대표가 지명한 최고위원이자 첫 평당원 최고위원이다. 강 수석대변인은 “당원주권시대 1인1표의 상징으로서 당원들의 전폭적 지지와 기대를 한 몸에 받았던 인재”라고 소개했다.

대구시장에 출마하는 추경호 전 국민의힘 의원의 지역구 대구 달성군에 박형룡 달성군 지역위원장이 공천됐다. 국민의힘 후보인 이진숙 전 방송통신위원장과 맞붙을 전망이다. 강 수석대변인은 박 위원장에 대해 “험지 중 험지인 대구에서 20년간 묵묵히 헌신해 온 대구 전문가”라며 “중소기업 CEO 및 국가균형발전위원회 정책조정실장 경력 가진 경제통”이라고 말했다.

민주당은 충남 공주시·부여군·청양군을 제외한 13개 국회의원 재·보궐 선거구에 대한 전략공천을 마무리했다. 조 사무총장은 “지난 4일 16시 중앙선거관리위원회 회의를 통해 박정현 전 부여군수의 출마가 어렵다는 것을 확인했다”며 “이후에 구체적인 영입 및 설득 작업을 진행하는 데 조금 더 시간이 필요하다”고 말했다.

이는 민주당이 중앙선관위에 박 전 군수 사퇴 시점과 출마 여부에 대한 유권해석을 요청한 데 따른 결과다. 공직선거법상 지역구가 겹치는 지방자치단체장이 국회의원 보궐선거에 출마하려면 120일 전에 사퇴해야 한다. 박 전 군수는 민주당 충남도지사 경선에 참여하려 지난 2월 말 군수직에서 사퇴했다.

조 사무총장은 원성수 전 공주대 총장을 비롯한 복수의 후보군과 조율을 거쳐 오는 8일까지 충남 공주시·부여군·청양군 전략공천을 마무리 짓겠다고 밝혔다. 그는 “원 전 총장이 지금 세종시 교육감 후보자로 출마해 있는 상태”라면서도 “공주 토박이이자 교육자로서 공주시 발전을 위한 적임자라는 생각을 갖고 있어 제가 어제 만나 직접 제안했다”고 설명했다.

충남 공주시·부여군·청양군은 박수현 전 민주당 의원의 충남지사 출마로 보궐선거 대상이 됐다. 이 지역구에서 내리 3선을 지낸 윤석열 정부 대통령실 비서실장인 정진석 전 의원이 출마 의사를 밝히면서 민주당은 ‘윤어게인 공천’이라고 공세를 높이는 상황이다. 국민의힘 공관위는 당 윤리위원회의 정 전 의원의 복당과 출마 자격에 대한 심사 결과를 보고 7일 공천 여부를 판단하겠다는 계획이다.