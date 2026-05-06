[헤럴드경제=장윤우 기자] 탈세 의혹 이후 첫 공식 석상에 선 배우 김선호가 쿠팡플레이 예능 ‘봉주르빵집’ 제작발표회에서 진심을 전했다.

6일 서울 중구 명동 커뮤니티하우스 마실에서 열린 제작발표회에서 김선호는 “의미 있는 일이니 열심히 임했다”며 “어르신들이 주인공이라는 마음으로 서포트하자는 마음으로 매 순간 최선을 다했다”고 말했다.

‘봉주르빵집’은 시골 마을에 문을 연 국내 최초 ‘시니어 디저트 카페’를 배경으로 한 힐링 제빵 예능이다. 65세 이상 어르신과 동반인만 입장 가능한 ‘예스 시니어존’ 콘셉트를 내세웠다. 김선호는 바리스타로 출연해 ‘국민 손주’ 역할을 맡는다.

김선호는 올해 초 1인 법인을 통한 가족 급여 지급과 법인 차량 사용 등 탈세 의혹에 휩싸였다. 소속사 판타지오는 “절대 고의적인 탈세를 목적으로 설립된 법인이 아니다”라고 해명했다. 김선호는 가족 급여와 법인 차량을 반납하고 “무지했다”고 사과하며 일단락됐다.

이날 자리에서 김선호는 “제가 연극을 하면서 자리를 비울 때가 있었는데, 제 빈자리가 느껴지지 않도록 최선을 다했다”고 밝혔다. 김란주 작가는 “선호씨가 할머니들에게 먼저 다가가 주셨다. 어르신들이 저희 빵집을 낮은 문턱으로 들어와 주셔서 정말 고마웠다”고 했다. 함께 출연한 배우 김희애는 “선한 느낌이었는데 리더십도 있고, 강인한 모습도 지켜볼 수 있었다”고 평했다.

‘봉주르빵집’은 8일 오후 4시 쿠팡플레이에서 처음 공개된다.