2030년까지 총 2조95억원 투입 자체 ‘우려’ 단계 운영, 선제 대응

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 낙동강 녹조 발생을 앞두고 경남도가 선제적인 수질 개선과 정수 관리 대책을 내놓았다.

경남도는 올여름 낙동강 녹조 발생에 대비해 오염원 사전 저감부터 취·정수장 관리까지 아우르는 ‘2026년 낙동강 녹조 발생 대응 계획’을 수립하고 본격 시행한다고 6일 밝혔다. 올해 기상청 전망에 따르면 평년보다 기온이 높고 강수량은 비슷해 녹조가 크게 발생할 우려가 제기된 데 따른 조치다.

경남도는 올해부터 시행하는 ‘낙동강 수질개선 종합대책(2026~2030년)’에 맞춰 총 4067억원의 예산을 투입한다. 이번에 투입하는 예산은 2026년도에 집행하도록 최종 확정한 전액이다. 도는 오는 2030년까지 총 2조95억원을 투입할 예정이며, 올해는 하수저류시설 설치와 비점오염원 관리, 지류·지천 오염 실태 조사 등 오염원 차단 사업을 중점 추진한다.

특히 도는 법정 조류경보제보다 앞선 자체 ‘우려’ 단계를 운영해 선제 대응 체계를 구축하기로 했다. 유해남조류 세포수가 조류경보 기준치인 1000개에 도달하기 전인 500개 수준부터 정수약품을 확보하고 오염원을 점검하는 방식이다. 조류경보가 실제로 발령되면 정수장 조류독소 분석 주기를 하루 한 번까지 늘리는 등 비상 대응 체계를 가동한다.

도민 불안이 큰 수돗물 안전과 관련해서는 낙동강 본류 취·정수장 11개소에 조류차단막 등을 가동하고 고도정수처리를 최적화해 독소와 냄새를 차단할 방침이다. 또 최근 논란이 된 농산물과 공기 중 조류독소 조사는 기후부가 총괄하며, 전국 단위 시민단체인 낙동강 네트워크 등 53개 단체와 구체적인 공동 조사 일정을 협의하고 있다.

이재철 경남도 환경산림국장은 “기후 변화로 녹조 발생 시기가 빨라지는 만큼 철저한 오염원 관리와 정수처리로 안심하고 마실 수 있는 물 안전 확보에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.