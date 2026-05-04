외국인 3.9조·기관 2.5조 순매수…코스닥 1213.74 마감

[헤럴드경제=김유진 기자] 코스피가 5% 넘게 급등하며 6900선을 돌파, 종가 기준 사상 최고치를 경신했다. ‘7천피’까지는 63.01포인트만을 남겨두며 상승 탄력이 강화되는 흐름이 나타난 것으로 분석된다.

4일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 대비 338.12포인트(5.12%) 오른 6936.99에 거래를 마쳤다. 지난달 29일 기록한 종가 기준 전고점(6690.9)을 넘어선 사상 최고치다. 지수는 6782.93에 출발해 장중 상승폭을 확대하며 6800선과 6900선을 차례로 돌파했다. 장중 한때 6937선까지 오르며 고점도 경신했다.

수급은 외국인과 기관이 주도했다. 외국인은 3조9633억원, 기관은 2조5227억원 각각 순매수하며 지수를 끌어올렸다. 개인은 6조3003억원 매도 우위를 기록하며 차익실현에 나선 것으로 집계된다.

반도체 대형주가 지수 상승을 이끌었다. SK하이닉스는 12.52% 오른 144만7000원에 마감하며 시가총액 약 1031조원을 기록, 삼성전자에 이어 국내 증시 두 번째 ‘시총 1000조원’ 종목에 올랐다. 삼성전자도 5.44% 상승한 23만2500원에 거래를 마쳤다. SK스퀘어(17.84%), 삼성전자우(7.14%), 삼성전기(10.34%) 등도 동반 상승했다.

업종별로는 인공지능(AI) 투자 확대 기대가 반영된 전선주와 증권주가 강세를 보였다. 일진홀딩스(29.94%), 산일전기(25.19%), 가온전선(19.46%), 일진전기(17.71%), 대원전선(15.28%) 등이 급등했고, 삼성증권(27.81%), 유안타증권(14.86%) 등 증권주도 상승했다.

글로벌 증시 환경도 투자심리를 지지했다. 미국 증시에서는 S&P 500이 이틀 연속 사상 최고치를 경신했고, 나스닥지수도 종가 기준 처음으로 2만5000선을 넘어선 것으로 나타났다. 여기에 중동 긴장 완화 기대 속 국제유가가 하락세를 보인 점도 위험자산 선호를 자극한 요인으로 평가된다.

증권가는 지수 강세 전망을 이어가는 분위기다. 양일우 삼성증권 연구원은 “이란 전쟁 국면에서도 글로벌 유동성 확장세가 이어지고 있어 코스피 이익 모멘텀이 지속될 것으로 본다”며 “SK하이닉스의 ADR 상장 등을 계기로 가치 재평가가 이뤄질 경우, 기존 PBR이 낮았던 금융·자동차 업종으로까지 확산될 수 있다”고 말했다.

김영건 미래에셋증권 연구원은 “미국 빅테크 기업의 고대역폭메모리(HBM) 수요가 견조하고, 업계의 장기 공급계약 흐름도 긍정적”이라며 SK하이닉스 목표주가로 200만원을 제시했다.

코스닥지수도 상승했다. 코스닥은 전 거래일 대비 21.39포인트(1.79%) 오른 1213.74에 마감하며 사상 최고치(1226.18)에 근접했다.

외환시장에서는 원·달러 환율이 큰 폭 하락했다. 서울 외환시장에서 환율은 전 거래일 대비 20.5원 내린 1462.8원에 주간 거래를 마쳤다. 외국인 자금 유입과 위험자산 선호 확대가 환율 하락 요인으로 작용한 것으로 분석된다.