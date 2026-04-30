‘IEEE PES T&D 2026’ 참가 800kV급 7000A GCB 3월 자체 개발 美 수출용 특화 모델 SST, HVDC, STATCOM 등도 전시

[헤럴드경제=박혜원 기자] 효성중공업이 미국 최대 송·배전 전시회에서 인공지능(AI) 데이터센터 전력망 현지 수출 특화 모델 등 미래 설루션을 선보인다.

30일 효성중공업은 오는 5월 4일부터 7일(현지시간)까지 미국 시카고에서 열리는 ‘IEEE PES T&D 2026’에 ‘Powering Reliability, Engineering Resilience(중단없는 공급, 흔들림 없는 회복)’이라는 주제로 참가한다고 밝혔다. 격년마다 열리는 해당 전시회는 미국 전기전자공학자협회(IEEE) 주관으로 매년 전 세계 800개 이상의 기업이 참여한다.

이번 행사에서 효성중공업은 지난 3월 개발한 미국 수출용 특화 모델로 세계 최대 용량인 800킬로볼트(kV)급 7000A(암페어) 가스절연차단기(GCB) 등을 선보인다. 해당 제품은 설계 최적화를 통해 기존 5000A 용량 제품과 크기를 동일하게 유지하면서 전류 처리량을 높인 제품이다. 특히 최근 미국 내 투자가 활발한 765kV급 송전망의 핵심 전력기기로 꼽히고 있다.

이밖에도 효성중공업은 차세대 데이터센터의 핵심 전력 설루션 반도체 변압기(SST), 국내 최초 독자기술로 개발에 성공한 전압형 초고압 직류송전 시스템(HVDC), 데이터센터·신재생에너지 전력 안정성을 강화하는 정지형 무효 전력 보상장치(STATCOM) 등을 소개한다.

특히 이번 행사에서 전시되는 22.9kV SST 서브 모듈은 효성중공업이 세계 최초로 개발한 모델이다. SST는 데이터센터 전력 효율을 획기적으로 개선하는 미래 데이터센터 전력 솔루션의 핵심 설비로 꼽힌다. 효성중공업은 현재 더 높은 전압에 대응할 수 있는 고도화된 SST 연구·개발도 진행 중이며, 향후 상용화 모델을 순차적으로 선보일 계획이다.

효성중공업 관계자는 “이번 전시회를 통해 전력업계 관계자들에게 효성중공업이 AI 전력망 구축의 가장 든든한 파트너임을 증명할 것”이라며 “그간 축적해온 전력 인프라 기술력과 미래형 솔루션을 결합해 미국 시장의 패러다임 전환을 주도해 나가겠다”고 밝혔다.