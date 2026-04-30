여성 1인가구 대상 안심꾸러미·범죄취약가구 대상 침입감지장치 지원 각각 4월 30일·5월 4일부터 이메일 및 방문 신청

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)가 여성 1인가구 등 주거 안전 취약가구를 대상으로 방범 및 호신용품을 지원하는 ‘안심 장비 지원사업’을 진행한다.

주거침입 범죄에 대한 불안감을 해소하고 안전한 주거 환경을 조성하기 위한 취지다.

‘안심꾸러미 지원사업’은 주거침입 범죄와 성폭력, 교제폭력 등 범죄 예방을 목적으로 현관문 안전장치를 기본으로 제공, 스마트 초인종과 가정용 CCTV 중 1종을 지원하는 사업으로, 지역 내 여성 1인가구 및 여성과 사회안전약자로만 구성된 190가구에 제공된다. 단, 2024년부터 2026년까지 동일하거나 유사한 사업에 참여한 이력이 있는 경우 지원 대상에서 제외된다.

구는 현관문 등 실시간 침입감지 센서를 출입구에 설치하는 ‘침입감지장치 지원사업‘도 추진한다. 특히 기존 실외 가스배관 방범 장치에 이어 올해는 출입구에 장치 설치를 지원해 실내 보안을 강화했다.

지원 대상은 전월세 보증금(전세환산가액 포함) 또는 주택가액이 2억 5000만원 이하인 가구이며, 2023년부터 2026년 사이 동일 및 유사 사업 참여자는 제외된다.

안심꾸러미는 4월 30일부터 선착순으로 신청할 수 있으며, 침입감지장치는 5월 4일부터 6월 30일까지 신청을 받는다. 신청은 강북구청 홈페이지에서 관련 서류를 내려받아 이메일로 제출하거나 여성가족과를 방문하면 된다.

자세한 사항은 강북구청 홈페이지 새소식에서 확인할 수 있다. 그 외 궁금한 사항은 여성가족과로 문의하면 안내받을 수 있다.

이순희 강북구청장은 “올해는 실내 보안 장비까지 지원 범위를 넓혀 더욱 촘촘한 주거 안전망을 구축하고자 한다”며 “구민들이 피부로 느낄 수 있는 다양한 안전 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.