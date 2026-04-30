엑셀라(Axelar)는 XRPL Korea, 하나금융티아이와 공동으로 원화 기반 스테이블코인의 발행·유통·정산 구조를 점검하기 위한 기술검증(PoC)을 완료했다고 밝혔다.

이번 검증은 스테이블코인의 제도화 가능성에 대비해, 원화 기반 디지털 자산이 실제 금융기관 환경에서 활용될 수 있는지를 확인하기 위해 진행됐다. 스테이블코인은 법정화폐와 가치를 연동해 가격 변동성을 낮춘 디지털 자산이다.

세 기관은 검증 과정에서 스테이블코인의 발행 및 유통량 관리, 서로 다른 블록체인 간 자산 이동과 정산 구조, 금융기관이 요구하는 통제 기능 등을 중심으로 운영 가능성을 점검했다. 또한 이상 상황 발생 시 특정 자산의 거래 제한 및 회수, 유통량 조절 기능 등도 함께 검증했다.

역할별로는 엑셀라가 서로 다른 블록체인을 연결하는 네트워크를 통해 멀티체인 환경에서의 자산 이동과 정산 구조를 구현하는 역할을 맡았다. XRP 레저는 빠른 처리 속도와 자산 관리 기능을 기반으로 스테이블코인의 발행 및 운영 과정에서 필요한 통제 기능의 적용 가능성을 확인했다.

이번 기술검증을 통해 원화 스테이블코인의 발행부터 유통, 정산에 이르는 전반적인 구조를 금융 환경에 적용할 수 있는 기술적 기반을 점검했다. 향후 관련 제도 논의가 진행될 경우 실제 서비스 설계와 운영 체계 검토에 참고 사례로 활용될 수 있을 것으로 보인다.

아울러 다양한 블록체인 환경을 고려한 자산 이동 및 정산 구조를 사전에 점검함으로써 향후 서비스 확장성과 운영 유연성 확보 가능성도 확인됐다.

안재현 엑셀라 사업개발 총괄은 “이번 기술검증을 통해 멀티체인 환경에서 금융기관이 요구하는 자산 이동 및 정산 체계를 지원할 수 있는 기반을 확인했다”며 “향후 규제 환경을 고려한 블록체인 기반 자산 관리 체계 구축에 협력해 나갈 계획”이라고 밝혔다.