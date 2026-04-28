아이맘 강동 실내놀이터 8개소에서 4월 29일부터 5월 21일까지 운영 풍선아트·잉글리시 베이킹·인형극 등 창의력 쑥쑥 체험 프로그램 가득

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강동구(구청장 이수희)는 가정의 달과 어린이날을 맞아 오는 4월 29일부터 5월 21일까지 지역 내 ‘아이맘 강동 실내놀이터’ 8곳에서 영유아와 보호자를 위한 ‘유키즈 온 더 플레이’ 행사를 개최한다.

이번 행사는 7세 이하 미취학 아동과 가족, 어린이집을 대상으로 하며, 다양한 체험을 통해 아이들의 상상력과 창의력을 키울 수 있도록 기획됐다.

▷‘풍선아트 세상’ ▷신나는 음악 인형극 ‘상어가족’ ▷어린이를 위한 마술 클래스 등 다채로운 프로그램이 운영된다.

또, 지난 2개월간 큰 호응을 얻었던 ‘잉글리시 베이킹 클래스’(영어로 배우는 요리 체험 프로그램)도 5월 한 달간 8개소 전 지점으로 확대 운영된다. 각 프로그램은 영유아와 보호자가 함께 참여해 창의력과 감수성을 기를 수 있도록 맞춤형으로 구성됐다.

참가비는 아동 1인당 2000원이며, ‘아이맘 강동’ 누리집(홈페이지)과 우리동네키움포털에서 사전 예약 후 이용할 수 있다.

5월 5일 어린이날에는 강동구청 열린뜰과 강동어린이회관 일대에서 ‘2026 강동어린이대축제’가 열린다. ‘컬루와 친구들’ 축하공연을 시작으로 다양한 체험 프로그램과 공연, 참여형 놀이가 펼쳐진다.

특히, ‘장난감 순환마켓’에서는 강동구 장난감도서관에서 대여하던 상태 양호한 장난감 200여 점을 저렴하게 판매해 자원순환을 실천하고 가정의 경제적 부담을 덜어줄 것으로 기대된다.

이수희 강동구청장은 “어린이날을 맞아 미래의 주역인 영유아들이 상상력과 창의력을 마음껏 펼칠 수 있도록 다양한 놀이와 체험을 준비했다”며 “앞으로도 아이와 가족 모두가 행복한 강동구를 만들기 위해 맞춤형 육아·놀이 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.