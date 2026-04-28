[헤럴드경제=조용직 기자] 마제스티골프(대표 정병호)가 가정의 달 5월을 맞아 최근 출시한 프레스티지오 14를 중심으로 이어지고 있는 고객 커뮤니케이션 활동의 연장선에서 고객들과 직접 만나는 기회를 확대한다고 28일 밝혔다.

마제스티골프는 5월중 신세계, 현대, 롯데백화점, 골프존마켓, AK골프 등에서 고객들이 직접 마제스티골프와 교감할 수 있는 프로그램을 마련해 마제스티골프만의 프리미엄 브랜드 가치를 보다 생생하게 전달한다는 방침이다.

이 과정에서 새롭게 ‘팀 마제스티’에 합류한 김영 프로와 만날 수 있는 이벤트도 마련될 예정이다. 김영 프로는 LPGA투어 1승, KLPGA투어 5승, 일본 JLPGA투어 1승을 기록한 선수로, 일본 투어 우승 당시 마제스티골프 클럽을 사용한 경험을 계기로 브랜드와의 인연을 이어왔다.

마제스티골프 관계자는 “프레스티지오 14 출시와 팀 마제스티에 새롭게 합류한 김영 프로와 함께 고객과 보다 가까이 소통하는 브랜드 활동을 지속적으로 이어갈 예정”이라고 전했다.