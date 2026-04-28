[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 난임 지원사업을 통해 태어난 아이가 계속 증가하고 있는 것으로 집계되는 등 난임부부 지원정책이 성과를 내고 있는 것으로 나타났다.

28일 대구시에 따르면 난임 지원사업을 통해 태어난 아이는 2022년 1112명이었지만 2023년 1226명, 2024년 1879명, 2025년 1909명 등 매년 증가하고 있다.

특히 지난해 난임 지원사업으로 태어난 신생아는 전체 출생아(1만817명)의 약 17.6%에 해당해 대구에서 태어난 아이 약 6명 중 1명은 난임 지원으로 태어난 셈이다.

대구시는 모든 난임부부를 대상으로 전국 최고 수준인 회당 최대 170만원의 시술비를 지원한다.

체외수정 및 인공수정 시술 때 생기는 본인부담금의 80∼100%를 지원해 실질적인 부담도 낮췄다. 배아동결비, 착상보조제 등 비급여 항목도 20만∼30만원 범위에서 추가 지원한다.

대구시 한의사회와 협력해 한의학적 치료에 적합하다고 판단된 부부에게는 4개월분의 종합 한방치료 프로그램도 지원한다.

또 반복되는 시술 과정에서 발생하는 정서적 고립감과 스트레스를 관리하기 위해 ‘대구권역 난임 임신부 심리상담센터’를 경북대병원에 위탁 운영한다.

난임 시술비 및 한방 지원, 가임력 검사는 주소지 관할 보건소나 온라인(‘e보건소’ 또는 ‘정부24’)에서 신청할 수 있으며 전문 심리 상담은 대구 난임․임산부 심리상담센터를 통해 사전 예약 후 이용할 수 있다.

상세한 내용은 달구벌 콜센터 또는 구·군 보건소로 문의하면 안내받을 수 있다.

박윤희 대구시 청년여성교육국장은 “지난해 1909명의 아이가 새로운 가족을 이룬 것은 난임 부부들의 인내와 대구시의 노력이 함께 일궈낸 소중한 결과”라며 “현장의 목소리에 귀를 기울여 지원의 사각지대를 줄여나가고, 아이를 원하는 가정에 실질적인 힘이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.