트렌드포스 로드쇼 코리아 2026 개최 올해 스마트폰·노트북 출하량 10~15% 감소 대규모 구매력 갖춘 세트 업체 경쟁력 부상 노트북·게이밍모니터 중심 OLED 확산 지속 삼성D, 8.6세대 라인 2~3분기 본격 가동

[헤럴드경제=이정완 기자] 메모리 반도체 가격 급등으로 스마트폰·노트북·TV 등을 생산하는 완제품(세트) 업계의 부담이 커진 가운데 삼성전자·애플처럼 가격 협상력과 공급망 관리 역량을 갖춘 기업의 경쟁력이 보다 강화될 것이라는 전망이 나왔다.

완제품의 원가 상승에도 불구하고 노트북과 게이밍 모니터를 중심으로 OLED 시장의 성장세가 계속 이어질 것이란 관측도 제기됐다.

시장조사기관 트렌드포스와 한국디스플레이산업협회는 28일 서울 강남구 오크우드 프리미어 코엑스 센터에서 ‘트렌드포스 로드쇼 코리아 2026’ 세미나를 열고 올해 디스플레이 업황을 전망했다. 이번 행사는 트렌드포스와 한국디스플레이산업협회가 처음으로 협업해 개최한 세미나다.

아이리스 후(Iris Hu) 트렌드포스 연구원은 “올해 1분기 메모리 가격이 예상보다 크게 상승했다”며 “D램의 경우 전분기 대비 90~95%, 낸드플래시는 같은 기간 55~60% 가격이 올랐다”고 전했다.

그러면서 “메모리 가격 상승 전과 비교하면 스마트폰은 30~40%, 노트북은 30% 이상 BOM(부품원가) 부담이 늘어날 것으로 분석된다”며 “이 탓에 올해 전세계 노트북 출하량은 전년 대비 약 15% 줄어들고 스마트폰도 10% 가량 감소할 전망”이라고 말했다.

사정이 이렇다 보니 세트 업체들의 실적을 좌우할 요소로 공급망 관리 역량이 최우선 거론된다. 대규모 구매력을 바탕으로 부품 공급자와 강력한 관계를 형성해야 난관을 극복할 수 있다는 의미다.

후 연구원은 “스마트폰 부품 원가에서 메모리 반도체 비용이 차지하는 비중이 늘어나고 있다”면서 “삼성전자나 애플처럼 협상력이 강한 제조사는 비용 상승으로 인한 영향이 제한적”이라고 설명했다.

이어 “중소형 스마트폰 브랜드는 올해 출하량 감소를 겪을 것”이라며 “메모리 반도체 부족으로 인해 신흥시장에 집중할 가능성이 크다”고 덧붙였다.

전반적인 부품 원가 상승에도 OLED 적용 확대는 이어질 전망이다. 스마트폰의 OLED 채택 비중도 계속 상승하고 있다. 올해 전체 스마트폰 중 약 70%가 OLED를 적용할 것으로 예상된다. 삼성전자와 화웨이 중심이던 폴더블 스마트폰 시장에 애플이 참전하는 것도 기대 요소다.

노트북 시장의 OLED 비중도 전년 5%에서 올해 8%로 늘어날 전망이다. HP·레노버 등이 OLED 노트북 시장 확대를 이끌고 있다. 하반기에는 애플이 맥북 프로 모델에 OLED를 적용하면서 시장 확산에 나선다. 2029년에는 엔트리급(가성비) 모델인 맥북 에어에도 OLED 채택을 예고하고 있다.

고성능 게이밍 모니터 시장 역시 27인치를 중심으로 성장하고 있다. 올해 에이수스가 24.5인치 모니터를 선보이며 새로운 제품군을 선보인다.

스마트폰을 넘어 IT 제품 전반으로 OLED가 확산하면서 한국과 중국의 시장 주도권 다툼도 치열해지고 있다.

보이스 팬(Boyce Fan) 트렌드포스 연구원은 “중국 디스플레이업계가 LCD(액정표시장치) 시장을 지배하는 가운데 2023년 이후 한국 기업은 LCD 공장을 매각하거나 생산능력을 축소해왔다”며 “삼성디스플레이의 QD-OLED와 LG디스플레이의 W-OLED 모두 기술·성능 고도화가 지속되고 있다”고 밝혔다.

특히 최근 한국과 중국에서 동시에 투자가 이뤄지고 있는 8.6세대 OLED 생산라인에 대한 분석도 내놨다.

팬 연구원은 “애플과 같은 대형 브랜드의 OLED 채택 증가와 한국 디스플레이 업계의 전개 의지, 스마트폰 시장 적용 확대 등이 8.6세대 생산능력 확대를 견인하고 있다”며 “삼성디스플레이는 지난해 3분기 장비 셋업을 마치고 올해 2~3분기 양산에 나설 전망이고 BOE도 올해 6월 양산 돌입할 예정”이라고 했다.