우리 기업 글로벌 시장진출 확대

[헤럴드경제=홍승희 기자] 국가철도공단이 해외사업 활성화 및 국방외교 협력강화를 위해 한국국방외교협회와 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

한국국방외교협회는 국방외교 전문가들로 구성돼 안보전략을 수립하고 국제협력 지원, 국방외교 교류활동 등을 수행하는 공익 목적의 비영리 사단법인이다.

이번 협약은 해외 철도사업 수행 역량을 보유한 공단과 국방외교 분야의 경험·전문성을 갖춘 협회가 상호 협력해 우리 기업의 해외 시장 진출 기반을 확대하기 위해 마련됐다.

협약에는 ▷해외사업 관련 정보 공유 ▷기술 자문 협력 ▷글로벌 네트워크 연계 등의 내용이 포함됐다. 양 기관은 각자의 전문 역량을 결합해 실질적인 협력 성과를 창출해 나갈 계획이다.

공단은 이번 협약이 해외 철도사업의 경쟁력을 강화하고, 우리 기업의 글로벌 시장진출 확대와 국익 증진을 이끄는 마중물이 될 것으로 기대하고 있다.

이안호 국가철도공단 이사장 직무대행은 “철도사업 역량과 국방외교 전문성이 더해진다면 국제 무대에서 더욱 큰 시너지를 창출할 수 있을 것”이라며, “앞으로도 우리 기업의 글로벌 진출 확대를 위한 협력 기반을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.