[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 28일 “이순신 장군의 정신을 등불 삼아 국난 극복을 위해 전력을 다하겠다”고 했다.

이 대통령은 이날 충남 아산 현충사에서 열린 충무공 탄신 481주년 기념 행사에 참석해 “이순신 장군이 사선을 넘나드는 전장 속에서 연전연승의 신화를 써 내려갈 수 있었던 비결은 생즉사 사즉생(生卽死 死卽生)! 죽음을 각오하고 오직 이 나라와 백성의 안전을 지켜내야 한다는 준엄한 소명의식과 애민정신으로 무장해 있었기 때문”이라면서 이같이 말했다.

이 대통령은 “외부에서 불어오는 거센 풍랑을 이겨내려면 내부에서 흔들리지 않는 강한 결속력은 필수”라며 “제아무리 큰 위기도 국민이 한마음으로 힘을 모은다면 충분히 이겨낼 수 있다”고 강조했다.

이 대통령은 “이순신 장군이 불과 13척의 배로 왜군 함대를 격파할 수 있었던 것도 장군부터 병사와 백성들에 이르기까지 모두가 한마음으로 똘똘 뭉쳤기에 가능한 일”이었다면서 “사선을 넘나드는 전장 속에서 연전연승의 신화를 써 내려갈 수 있었던 비결은 다른 데 있지 않았다”고 했다.

이 대통령은 중동발 전쟁 위기를 언급하며 “도약의 기회로 삼아야 한다”는 점도 강조했다.

이 대통령은 “중동 전쟁으로 인한 에너지 가격 상승과 물가 불안은 우리 경제와 국민의 삶에도 크게 영향을 미치고 있다”면서 “이순신 장군께서 국난으로부터 나라를 구해냈듯 지금의 위기를 함께 극복해 나가는 것이 우리에게 주어진 소명일 것“이라고 했다.