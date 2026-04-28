김용주 회장 경영 자문 및 미래 동력 발굴 집중 박세진 신임 대표 내정…경영 연속성·전문성 확보 루닛 출신 옥찬영 상무 승진…AI 중개연구 강화

[헤럴드경제=최은지 기자] 오리온그룹의 계열사인 리가켐바이오사이언스가 창립 20주년을 맞아 김용주 대표를 회장으로 추대하고 박세진 사장을 신임 대표이사로 내정하는 등 조직 쇄신에 나섰다.

리가켐바이오는 차세대 리더 양성과 승계 계획에 따라 미래 경쟁력을 강화하고 지속 성장의 기반을 마련하기 위한 임원 인사를 단행했다고 28일 밝혔다.

이번 인사에서 창업주인 김용주 대표가 회장으로 승진했다. 지난 2006년 리가켐바이오를 창업한 김 회장은 이번 인사와 함께 대표이사직을 사임한다. 향후 김 회장은 미래 성장동력 발굴에 집중하는 한편, 오리온그룹 바이오 사업 전반에 대한 자문 역할을 수행할 예정이다.

신임 대표이사로는 공동창업자인 박세진 사장(COO·CFO)이 내정됐다. 박 신임 대표는 그간 경영 전반을 총괄하며 김용주 회장이 연구개발(R&D)에 전념할 수 있는 환경을 구축해 온 인물이다. R&D 부문은 CTO와 보스턴 임상 법인장을 겸임 중인 채제욱 수석부사장이 총괄하며 연구 개발의 전문성을 이어간다.

중개연구(TR) 역량 강화를 위한 인재 발탁도 이뤄졌다. 지난해 영입된 옥찬영 중개연구 센터장이 상무로 승진했다. 옥 상무는 서울대 종양내과 교수와 의료 AI 기업 루닛의 최고 의학책임자(CMO)를 역임한 전문가다. 리가켐바이오는 옥 상무를 필두로 AI 기술을 접목한 중개연구를 통해 임상적 차별성을 확보하고 글로벌 파트너십을 확대한다는 구상이다.

오리온그룹 관계자는 “박세진 대표의 전략적 경영 능력과 채제욱 수석부사장의 R&D 혁신을 통해 연속성과 전문성을 동시에 갖춘 리더십 체제를 구축했다”며 “새로운 리더십을 바탕으로 리가켐바이오를 세계적인 바이오텍 기업으로 성장시켜 나갈 것”이라고 밝혔다.