1Q 매출 6.28조원, 연간목표 22.9% 달성 수주잔고 92.3조원…3.4년치 일감 확보 “2분기 이후 프로젝트 수주 본격화”

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 올해 1분기 연결 기준 매출 6조2813억원, 영업이익 1809억원을 달성했다고 28일 밝혔다. 당기순이익은 2068억원을 기록했다.

이날 현대건설에 따르면 매출은 디에이치 클래스트, 사우디 아미랄 패키지(PKG)4 등 국내외 대형 프로젝트 공정이 가속화되면서 연간 목표(27조4000억원)의 22.9%를 달성했다.

영업이익은 전년 동기 대비 15.4% 줄었다. 분기별 이익은 주택 부문의 수익성개선, 고원가 플랜트 현장의 순차적 준공을 통해 점진적으로 개선될 전망이다. 영업이익률은 연간목표치인 2.9%를 유지했다.

수주는 포천양수발전소, 완도금일 해상풍력 사전착수역무 등 에너지 부문 성과에 힘입어 3조9621억원을 기록했다. 다만 지난해 대규모 복합개발 사업 수주에 따른 기저효과로 전년 동기로는 감소했다.

2분기 이후 미국 전기로 제철소, 팰리세이즈 소형모듈원전(SMR), 복정역세권 개발사업 등 핵심 프로젝트 수주가 본격화되면서 빠르게 수주 실적을 쌓아갈 것이라는 설명이다. 현대건설의 연간 수주 목표는 33조4000억원이다. 수주잔고는 92조3237억원으로 약 3.4년 치의 안정적인 일감을 확보하고 있다.

현금 및 현금성 자산(단기금융상품 포함)은 3조8515억원이다. 지불능력을 나타내는 유동비율은 149.8%, 부채비율은 157.6%를 기록했다. 신용등급은 업계 최상위 수준인 AA-등급으로 재무구조를 안정적으로 유지하고 있다.

현대건설은 올해도 ‘에너지 트랜지션 리더(Energy Transition Leader)’로서의 입지를 강화하겠다는 방침이다. 미국 마타도르 프로젝트와 팰리세이즈 SMR 등 핵심 프로젝트의 계약을 연내 추진하고 유럽의 불가리아, 핀란드, 스웨덴, 네덜란드 등을 중심으로 에너지 사업 영역을 확장할 계획이다.

현대건설 관계자는 “글로벌 지정학적 리스크, 원자재 가격 변동성 등 대외 불확실성이 지속되는 상황 속에서 철저한 리스크 관리와 경영 내실화에 집중하고 있다”며 “원전 등 에너지 포트폴리오를 강화시켜 시장 변화에도 흔들리지 않는 사업 구조를 구축할 계획”이라고 말했다.