4년 연속 국내 최다 8개 신약 연구 성과 도출 mRNA·TPD·ADC 융합한 차세대 항암제 주력 비만 시장 넘어 항암 분야 기술 경쟁력 입증

[헤럴드경제=최은지 기자] 한미약품이 차세대 모달리티를 융합한 항암 신약 파이프라인을 대거 선보이며 글로벌 R&D 경쟁력을 증명했다.

메신저 리보핵산(mRNA), 표적 단백질 분해(TPD), 항체-약물 접합체(ADC) 등 첨단 기술을 활용한 신규 과제를 통해 미래 성장동력 확보에 속도를 내는 모습이다.

한미그룹 지주회사 한미사이언스의 핵심 사업회사인 한미약품은 지난 17일부터 22일(현지시간)까지 미국 샌디에이고에서 열린 ‘미국암연구학회(AACR 2026)’에서 8개 신약 후보물질에 대한 9건의 연구 결과를 발표했다고 28일 밝혔다.

한미약품은 이로써 4년 연속 국내 제약·바이오 업체 중 가장 많은 연구 성과를 발표하는 기록을 세웠다.

이번 학회에서 한미약품은 표적항암제와 차세대 모달리티 기반 면역항암제 등 세 가지 분야의 파이프라인을 공개했다.

표적항암제 분야에서는 EZH1/2 이중저해제(HM97662), 선택적 HER2 저해제(HM100714), SOS1-KRAS 상호작용 저해제(HM101207)의 기전적 차별성과 항암 효능을 발표했다. 특히 HM97662는 특정 유전자 변이 고형암 모델에서 기존 약물 대비 우수한 내성 극복 가능성을 확인했다.

차세대 모달리티 부문에서는 TPD 플랫폼 기술을 적용한 ‘EP300 선택적 분해제’가 주목받았다. 분자 동역학 시뮬레이션과 머신러닝을 통해 최적화된 이 후보물질은 고형암 동물 모델에서 기존 이중 저해제 대비 낮은 독성과 우수한 효력을 나타냈다.

면역항암제 분야에서는 전신 투여가 가능하도록 설계된 STING mRNA 항암 신약과 종양억제 단백질을 복원하는 p53 mRNA 항암 신약이 소개됐다.

북경한미약품이 주도하는 이중항체 플랫폼 ‘펜탐바디’ 적용 신약(BH3120)과 이중특이적 ADC(BH4601)의 연구 성과도 함께 공유됐다. BH4601은 B7H3와 PD-L1을 동시 표적해 기존 ADC의 약물 내성을 줄이고 면역 활성화를 유도하는 차별화된 기전을 제시했다.

최인영 한미약품 R&D센터장은 “올해 AACR에서 글로벌 신약개발 흐름을 선도하는 차세대 모달리티 중심의 파이프라인을 선보여 한미의 R&D 역량을 높게 평가받았다”며 “신기술을 연구 전반에 접목해 한미의 미래 가치를 한층 확장해 나가겠다”고 밝혔다.