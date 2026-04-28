[헤럴드경제=이명수 기자] 방글라데시 전국에서 계절성 폭풍우에 따른 낙뢰가 발생, 최소 14명이 숨졌다.

28일(현지시간) 로이터 통신과 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 지난 26일 방글라데시 여러 지역에서 갑작스러운 폭우와 함께 벼락이 떨어져서 다수의 사망자가 발생했다.

한 10살 소년은 자신의 집 밖 도로에 다른 2명과 함께 서 있다가 벼락에 맞았고, 3명 모두 현장에서 즉사했다.

또 결혼한 지 8일밖에 안 된 22살 차 농장 노동자가 일을 마치고 집으로 돌아오던 길에 벼락으로 사망했다.

이번 낙뢰로 인한 희생자 대다수는 들판에서 일하던 농민과 노출된 야외 지역에 있던 노동자들이라고 현지 당국은 전했다.

이 밖에 여러 명이 낙뢰로 부상해 병원에서 치료받고 있으며, 이 중 일부는 중태다.

방글라데시에서는 매년 수백 명이 낙뢰로 사망하곤 한다. 특히 기온과 습도가 높아져서 기상이 불안정해지는 우기 이전 4∼6월께 사고가 잦다.

앞서 2016년에는 하루 동안 82명이 숨진 것을 비롯해 5월 한 달 동안 200명 이상이 사망하자 방글라데시 정부는 낙뢰를 자연재해로 선포했다.

2024년에는 2∼9월 8개월 동안 들에서 일하다가 변을 당한 농민 152명을 비롯해 총 297명이 낙뢰로 사망한 것으로 집계되기도 했다.

전문가들은 방글라데시에서 낙뢰로 많은 인명 피해가 발생하는 현상이 삼림 파괴와 연관돼 있다고 보고 있다.

떨어지는 번개를 피뢰침처럼 끌어모으는 역할을 하던 키 큰 나무가 줄어들면서 사람들이 더 많이 벼락에 노출된다는 것이다.

방글라데시 기상청의 무함마드 아불 칼람 말릭 선임 기상학자는 “(벼락) 예보 정확도는 크게 향상됐지만, 문제는 현장 대응”이라면서 “사람들은 (낙뢰) 경고를 받고 있으나 여전히 많은 이가 제때 행동을 바꾸지 않고 있다”고 밝혔다.

특히 폭풍이 너무 빠르게 발달해 밭에서 대피할 시간이 부족한 농촌 노동자들이 위험에 처해 있으며, 많은 이가 소·염소 등 가축을 챙기려다가 낙뢰 위험에 노출되고 있다고 지적했다.