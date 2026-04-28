DK아시아의 ‘로열파크씨티’가 4월 디벨로퍼 브랜드와 아파트 커뮤니티 브랜드 부문에서 각각 1위를 기록했다.

한국기업평판연구소에 따르면 브랜드 평판지수는 브랜드 관련 빅데이터와 소비자 행동 데이터를 기반으로 산출된다. 이번 디벨로퍼 브랜드 평판은 국내 17개 시행사를 대상으로 소통, 커뮤니티, 사회공헌, 참여, 미디어 가치 등을 종합 분석한 결과다. 분석 결과 DK아시아가 1위를 기록했으며, BS산업과 호반건설이 뒤를 이었다.

아파트 커뮤니티 브랜드 평판에서도 ‘로열파크씨티’가 1위를 차지했다. 이어 롯데건설 ‘르엘’, HDC현대산업개발 ‘아이파크’ 등이 상위권에 포함됐다. 삼성물산 ‘래미안’, 금호건설 ‘아테라’, DL이앤씨 ‘아크로’도 순위에 이름을 올렸다.

최근 아파트 단지 내에서 여가·운동·커뮤니티 활동을 함께 해결하려는 수요가 늘면서 관련 브랜드에 대한 관심도 증가하는 추세다.

DK아시아는 아파트 중심 개발을 추진하며 수도권 일대에서 사업을 진행하고 있다. 인천 검단에서 진행된 1단계 사업은 약 6300세대 규모로 조성됐으며, 현재 2단계 개발도 추진 중이다.

또한 분양 이후에도 단지 운영을 이어가는 방식을 적용해 커뮤니티 시설과 주거 서비스를 제공하고 있다. 단지 내에는 다양한 커뮤니티 시설과 생활 편의 서비스가 운영되고 있으며, 일부 상업시설은 직영 방식으로 관리되고 있다.

이와 함께 의료기관 및 식음 관련 기업과 협업해 서비스 범위를 확대하고, 문화·예술 프로그램과 입주민 커뮤니티 활동도 운영 중이다.

DK아시아는 향후 주거 단지 개발과 운영을 병행하는 방식으로 사업을 이어갈 계획이라고 밝혔다.