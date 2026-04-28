축산물 유통기업 환경개선 투자 지원

[헤럴드경제=유혜림 기자] NH농협은행이 저탄소 전환기업 지원을 위한 ‘전환여신’ 1호를 실행하며 녹색·전환금융 확대에 본격적으로 나섰다고 28일 밝혔다.

NH농협은행은 지난 24일 저탄소 전환이 필요한 기업의 환경개선 투자를 지원하는 전환여신을 첫 집행했다.

이번 전환여신은 경남 고성군 소재 축산물 유통기업의 폐수처리시설 설치 자금으로 지원됐다. 해당 기업은 이를 통해 환경오염 저감과 친환경 설비 전환을 추진하게 된다.

특히 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy)에 따른 적합성 판단 절차를 거쳐 여신을 실행함으로써, 형식적 지원을 넘어 실질적인 저탄소 전환을 유도했다는 점에서 의미가 있다는 설명이다.

한편 NH농협은행은 지난 27일 기술보증기금과 K-텍소노미 기반 평가사업 업무협약을 체결하는 등 기후금융 확대에도 속도를 내고 있다. 향후 전환금융까지 지원 범위를 넓히며 기업의 저탄소 전환과 ESG 금융 지원을 강화할 방침이다.