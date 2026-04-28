“금리인상 기조는 유지 전망”…올해 물가 상승률 전망치 1.9%→2.8% 상향

[헤럴드경제=김영철 기자] 일본 중앙은행인 일본은행이 28일 시장 예상대로 기준금리를 ‘0.75% 정도’로 동결했다.

교도통신과 니혼게이자이신문(닛케이) 등에 따르면 일본은행은 전날부터 진행 중인 금융정책결정회의에서 기준금리인 단기 정책금리를 기존 ‘0.75% 정도’에서 유지하기로 결정했다.

일본은행은 지난해 12월 금융정책결정회의에서 단기 정책금리를 ‘0.5% 정도’에서 ‘0.75% 정도’로 인상한 뒤 지난 1월과 3월 유지 후 이날까지 세 번 연속 동결을 결정했다.

일본은행은 긴박한 중동 정세와 고유가 상황이 일본의 경제·물가에 미치는 영향을 아직 정확히 파악할 수 없다는 판단에 따라 금리 인상을 보류한 것으로 관측됐다.

우에다 가즈오 일본은행 총재가 지난달 금융정책결정회의 직후 열린 기자회견에서 “중동 정세 영향이 일시적일 경우 금리 인상이 가능하다”고 언급함에 따라 일본은행이 4월 회의에서는 금리를 올릴 수도 있다는 전망이 한때 나왔다. 이후 미국과 이란의 종전협상이 교착 상태에 빠지자 4월에도 단기 정책금리가 현 수준을 유지할 것이라는 예상이 우세해졌다.

이날 금융정책결정회의에서 9명의 정책위원 가운데 3명이 단기 정책금리를 ‘1.0% 정도’로 올려야 한다며 동결에 반대한 것으로 전해졌다.

금리 인상을 주장한 위원 1인은 “중동 정세에 불확실성이 있지만 물가 상승 위험이 큰 상황”이라고 지적했다. 소수 의견은 이날 받아들여지지 않았지만, 교도통신은 일본은행이 일본의 실질금리가 여전히 낮은 완화적 금융 상황이라는 판단을 유지하고 있어 금리를 인상해 나간다는 기존 방침이 유지될 것이라고 전망했다.

일본은행은 3개월마다 내놓는 ‘경제·물가 정세 전망’ 보고서도 이날 발표했다. 중동 정세 불안 영향으로 경제 성장률을 당초 예상치보다 낮춰 전망하고 물가 인상률 전망치를 상향했다.

일본은행은 올해 신선식품을 제외한 일본 내 소비자물가 상승률 전망치를 지난 1월 내놨던 전년 대비 1.9%에서 2.8%로 상향 조정했다. 내년 물가 상승률은 당초 전망치 2.0%에서 2.3%로 올렸다. 이날 처음 공표된 2028년 물가 상승률은 2.0%로 예측됐다.

올해 GDP(국내총생산) 성장률은 지난번 전망치 1.0%에서 0.5%로 대폭 하향 조정됐다. 내년 성장률은 0.8%에서 0.7%로 소폭 내렸고 2028년은 0.8%로 전망했다.

교도통신은 이날 금융정책결정회의에서 경기 침체에 대한 우려가 제기됐다고 보도했다. 중동 불안 장기화 시 나프타 등 석유 유래 제품 등의 공급망에 대규모 혼란이 일어나 기업 생산 활동을 압박할 수 있다는 지적이 제기된 것으로 알려졌다.

한편 이날 금융정책결정회의 직전 159.5 수준으로 올랐던 엔/달러 환율은 오후 1시 기준 159.07로 소폭 하락했다.