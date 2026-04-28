市-㈜인흥산업, 투자양해각서 체결 640억 들여 KCC산단에 공장 신설

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 경부고속도로와 국도 35호선 사이로 최상의 교통망을 갖춘 울산시 울주군 두서면 활천리 산 129번지 일원 KCC울산일반산업단지에 변압기 완제품 생산공장이 들어선다.

울산시와 변압기 및 변압기 외함 제조기업인 ㈜인흥산업은 28일 울산시청 본관 7층 시장실에서 김두겸 울산시장과 이선재 ㈜인흥산업 대표이사가 참석한 가운데 ‘변압기 완제품 생산공장 신설 투자양해각서(MOU)’를 체결했다.

이번 협약으로 ㈜인흥산업은 KCC울산일반산업단지에 640억원을 들여 변압기 완제품 생산공장을 신설한다. 또 지역 경제 활성화를 위해 울산 시민을 최우선 고용하고, 공사 및 물품 구매 때 지역 업체를 이용한다.

울산시는 이번 투자 사업이 성공적으로 진행될 수 있도록 인·허가 등 행정적 지원에 최선을 다하기로 했다.

㈜인흥산업의 이번 투자는 최근 급증하는 세계전력 수요에 대응하면서 변압기 제조 분야에서 세계적인 경쟁력을 확보하기 위해 이루어졌다.

㈜인흥산업은 지난 2010년 경북 경주 외동읍 외동농공단지에서 창업해 변압기와 변압기 외함을 제조하면서 HD현대일렉트릭의 핵심 협력사로서 성장해 왔다.

김두겸 울산시장은 “어려운 경제 여건 속에서 울산에 과감한 투자를 결정한 ㈜인흥산업의 성공적인 안착을 위해 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.