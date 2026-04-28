검색 넘어 ‘에이전틱 탐색’ 전환 쇼핑·로컬·UGC 통합 AI 진화

네이버가 대화형 인공지능(AI)을 접목한 검색 서비스 ‘AI탭’(사진)을 선보이며 검색 패러다임 전환에 나섰다. 네이버 멤버십 사용자들의 실 사용성을 다각도로 검증한 뒤, 상반기 내 전체 사용자로 확대 적용한다는 방침이다.

네이버는 27일 네이버플러스 멤버십 이용자를 대상으로 ‘AI탭’ 베타 버전을 출시했다고 28일 밝혔다.

네이버가 새롭게 선보인 AI탭은 사용자의 검색 의도와 맥락을 입체적으로 이해해 최적화된 정보를 제공하고 대화를 통해 탐색 범위를 자연스럽게 확장하는 대화형 AI 검색 서비스다. 사용자는 네이버 PC 메인 검색창, AI 브리핑 하단, 쇼핑·플레이스 통합검색 결과 등을 통해 AI탭을 경험할 수 있다. 네이버는 올해 상반기 내 전체 사용자 및 모바일 메인 검색창으로 적용 범위를 확대할 예정이다.

AI탭은 일상적인 질문부터 고도화된 정보 탐색까지 폭넓은 질의를 정확하게 이해하고 답변한다.

예컨대 ‘내일 여자친구와 뭐할까’와 같은 포괄적인 질문은 물론, ‘강남에서 카공하기 좋은 카페 중에 콘센트 있고, 좌석 넓다는 리뷰 많은 곳 추천해줘’와 같이 복합적인 요청에도 사용자 맥락을 반영한 답을 제시한다. 사용자는 이어지는 대화를 통해 원하는 정보를 구체화하며 탐색할 수 있다.

네이버는 AI탭을 통해 자사 서비스 간 연계도 강화했다. 통합검색을 중심으로 쇼핑, 플레이스, 블로그, 카페 등 다양한 데이터를 결합해 한 화면에서 정보를 확인하고 예약이나 구매까지 이어질 수 있도록 했다. 이용자가 여러 서비스를 오가며 정보를 찾는 과정을 줄이겠다는 전략이다. 실제 추천 결과에는 플레이스 정보와 방문자 리뷰, 블로그 후기 등 사용자 생성 콘텐츠(UGC)가 함께 반영된다.

네이버는 베타 운영을 통해 확보한 사용자 피드백을 반영해 응답 속도와 정확도를 개선하고 복잡한 연속 질의에도 대응할 수 있도록 고도화할 방침이다. 아울러 연내에는 스마트렌즈와 연계한 멀티모달 검색 기능을 추가하고 AI가 선제적으로 탐색을 제안하는 방식으로 서비스를 확장할 계획이다.

최수연 네이버 대표는 “AI탭은 탐색에서 실행으로 자연스럽게 확장되는 네이버 검색 패러다임의 전환점”이라며 “쇼핑, 로컬 등 버티컬 서비스와의 연결을 강화해 일상 속 차별화된 AI 검색 경험을 제공하며, 궁극적으로 실행까지 연결되는 통합 에이전트를 지향해 나갈 것”이라고 말했다. 박혜림 기자