“고객 불리한 내용도 투명하게 설명”

보험 영업 현장에서 고객과의 신뢰를 가장 객관적으로 보여주는 지표는 ‘유지율’이다. 이승욱(사진) 동양생명 ACE지점의 보험설계사(FC)는 이 기준에서 두드러진 성과를 기록했다.

지난해 그는 117건의 계약을 체결하면서도 13회차 유지율 96.5%, 25회차 유지율 98.5%를 달성했다. 지난해 하반기 생명보험업계 평균 13회차(88.4%)와 25회차(76.0%)를 크게 웃도는 수치다. 단순 계약 규모를 넘어 장기 유지율까지 확보했다는 점에서 ‘질적 성장’을 동시에 이뤘다는 평가다. 이러한 성과를 바탕으로 그는 최근 ‘2026 동양생명 연도대상’에서 신인상인 ‘New Star Top’을 수상했다.

이승욱 FC는 2024년 10월 동양생명 설계사로 첫발을 디뎠다. 자영업에 종사하던 그는 경기 불황으로 폐업을 고민하던 시기, 단골손님의 추천으로 동양생명 ‘보험학교’를 접했다. 이 과정에서 보험에 대한 인식을 새롭게 했다고 설명했다. “보험이 단순한 상품 판매가 아니라 예상치 못한 위험으로부터 고객의 삶을 보호하는 안전망이라는 점에 매력을 느꼈다”고 말했다. FC로 전향한 이후 그의 성장을 이끈 핵심은 ‘고객 우선’ 원칙이다. 고객의 재정 상황과 가족 구성, 기존 보장 내역을 종합 점검한 뒤 필요한 보장만을 선별해 제안한다. 복잡한 보험 구조를 쉽게 풀어 설명해 고객이 스스로 이해하고 선택할 수 있도록 돕는 과정에 집중한다는 것이 그의 설명이다.

그는 “고객에게 불리할 수 있는 내용도 숨기지 않고 투명하게 설명하며, 스스로 100% 이해하고 확신하지 못한 상품은 절대 권하지 않는 것이 철칙”이라고 강조했다. 박성준 기자