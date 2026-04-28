한중의원연맹 ‘Al 성장전략’ 세미나 한일 협력으로 6조달러 경제권 구축 미중 패권 대응 경제규모 확대 필요 AI데이터센터 수십GW 인프라 시급 공공 민관협력, 엔비디아식 전략 필요

최태원 대한상공회의소 회장이 일본과의 경제통합을 기반으로 글로벌 인공지능(AI) 시장에 대응해야한다는 구상을 밝혔다.

최 회장은 28일 서울 여의도 국회의원회관에서 한중의원연맹 주최로 열린 ‘미중 AI 기술패권 경쟁 속 대한민국 성장전략’ 정책 세미나에서 “미중 패권 싸움에서 한국은 스스로를 지정학적으로 방어하기 어려운 상황인데 이를 탈피하려면 결국 덩치를 더 크게 만들어야 한다”며 이같이 말했다.

미중 패권 전쟁 아래 전개되고 있는 글로벌 AI 경쟁에서 주도권을 가지려면 한국도 일정 수준 이상의 경제 규모를 갖출 수밖에 없다는 게 그의 주장이다. 최 회장은 “AI 시대에서는 룰을 테이크(take)하는 형태가 아니라 룰을 메이크(make)해야 하는데, 룰은 결국 힘에서 나오는 이야기”라며 “현재 한국 GDP가 1.9조인데, 중국이 한국보다 10배는 더 크다. 이렇게 경제 규모가 작은 나라를 중국은 의식조차 할 필요가 없다”고 강조했다.

그러면서 “세계무역기구(WTO)는 사실상 물 건너간 상황에선 우리와 처지가 똑같은 일본과 협력해야 한다”며 “일본과 합치면 6조달러 규모 국내총생산(GDP)으로 사이즈가 늘어난다. 이 정도는 돼야 미중과 대응한 위치에서 협상이 가능하다”고 강조했다.

최 회장은 또 “남방 모델에 대해 고려해보면, 동남아나 아시아 국가들도 어떠한 경제권에 소속되기를 원하고 있다”며 “한일 경제연합으로 6조달러의 힘을 갖추면 유럽연합(EU)과 같은 아시아연합을 만들 수 있다. 한일이 이 중심 국가가 될 수 있다”고 말했다.

국내에 대규모 AI 인프라 센터 구축이 시급하다는 제언도 나왔다. 현재 국내에서 운영 중인 데이터센터는 2.57기가와트(GW) 규모에 그친다. 여기에서 나아가 향후 수십 기가와트(GW) 규모로 데이터센터를 갖춰야 한다는 이야기다.

최 회장은 “지금까지는 AI를 훈련만 시키면 되는 시장이었으나 이제는 추론 시장으로 바뀌고 있어, 이 차이에 제대로 대응하려면 데이터센터 메모리를 더 늘릴 수밖에 없다”며 “현재 SK와 아마존이 공동으로 울산에 100메가와트(MW) 규모로 데이터센터를 짓고 있는데, 앞으로는 30GW 정도의 능력을 더 필요로 한다”고 말했다.

대규모 AI 데이터센터는 우선 공공 수요 기반으로 운영하는 방식으로 민관이 협력해야 한다는 구상도 내놨다. 그는 “우선 공공의 수요를 모아야 한다. 국가가 주도할 수 있는 프로그램으로 시작하면 더욱 빠른 속도로 행정과 서비스를 개선할 수 있다”며 “인프라를 우선 만들고 공공 수요에 기반해 애플리케이션을 만들어 대한민국이 AI 이니셔티브(주도권)를 가져가는 모델인데, 여기까지는 아직 많은 국가들이 오지 못했다”고 설명했다.

이어 “과거 초고속 통신망을 미리 투자했기 때문에 여기에 많은 경제 참여자들이 들어와 투자를 하고, 그것이 지금의 IT 강국 한국을 만든 것과 마찬가지”라고 말했다.

AI 인프라 시장에서 한국이 따라야 할 성장 모델로는 AI 반도체로 시장을 선점한 엔비디아를 제시했다. 최 회장은 “기본적으로는 엔비디아의 전략과 비슷하다”며 “AI 시장에선 우선 스피드(Speed)가 중요하다. 완벽한 걸 만들고 제도를 구축하는 것은 시간이 걸리기 때문에, 불완전하더라도 빨리 시장에 내놓아서 사람들을 끌어 당겨야 한다”고 강조했다. 이어 “그 다음으로는 AI 인프라에 여러 기업과 민간 참여자, 나아가 외국에서도 참여할 수 있도록 최소한의 스케일이 필요하다”고 덧붙였다.

이어 최 회장은 AI 데이터센터 인프라를 뒷받침하기 위해 필요한 국회 지원 방안을 묻는 국회 유동수 의원 질의에는 “용인 구축 속도를 5년에서 10년씩 더 당기고 있다”며 “AI 발전 속도를 전력 공급 능력이 맞춰서 가야 하는 문제가 있기 때문에, 전력 수급 확대 목표치를 잘 설정하면 충분히 성공할 수 있다. 국회 논의를 이 부분에서 많이 하면 좋을 것 같다”고 말했다.

박혜원 기자