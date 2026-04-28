28일 중동 위기 대응 ‘비상경제 종합대책’ 발표… 5757억 조기 투입
29일 시장직 정지 전 현금성·체감형 지원 대거 포함
지원 관련 발표 지난해 150여 건·올해 4월 현재 50여 건 집중 홍보
[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]유정복 인천광역시장이 6·3 지방선거 3선 출마 공식선언을 위한 시장직 직무 정지를 하루 앞두고 수천억원 규모의 경영안정자금과 민생 지원책을 쏟아냈다.
대외적 경제 위기를 명분으로 내세웠으나 제9회 전국지방선거 30여 일 앞둔 시점에서 인천시장 3선 도전을 의식한 선심성 ‘굳히기 정책’이라는 정무적 해석이 나오고 있다.
‘중동 전쟁’ 빌미로 올 상반기 예산 몰아주기인가
유정복 인천시장이 이끄는 민선 8기 시정부인 인천시는 28일 오전 중동 전쟁 장기화에 따른 고유가·고환율 위기 극복을 위해 총 3245억원 규모의 ‘비상경제 종합대책’을 발표했다.
수출기업·소상공인·민생경제 안정 등 3대 분야 25개 세부 사업에 총 5757억원 규모를 집중 투입한다는 계획이다.
주요 내용은 소상공인·농어업인 지원에 2747억원 투입한다. 시는 올해 예정된 3250억원 중 소상공인 경영안정자금의 84%인 2745억원을 올해 상반기에 조기 집행한다.
또 중동 수출 기업에 500억원의 긴급 자금을 수혈하고 경기침체로 어려움을 겪고 있는 일반중소기업을 위해 올 하반기 경영안정자금 3000억원 중 2000억원을 상반기로 앞당겨 지원하는 내용이 주요 골자다.
특히 어업인 면세유 지원금을 인상하고 지급 횟수를 연 2회로 늘리는 등 1차 산업 종사자 대상 지원책도 포함됐다. 유 시장은 이 과정에서 부족한 재원을 메우기 위해 지방채 발행까지 감수하는 강수를 뒀다.
지원 정책 홍보물 선거 다가올수록 가팔라지는 양상
유 시장의 지원금 관련 발표는 선거가 다가올수록 가팔라지는 양상을 보이고 있다.
지난 2025년 한 해 동안 약 150건이었던 지원 관련 발표가 올해 4월 말 현재 벌써 50여 건을 육박했다.
특히 ▷신혼부부 ‘1000원 주택’ ▷청년 ‘1000원 복비’ ▷8~18세 ‘아이 꿈 수당’ 등 유권자 표심과 직결된 ‘현금성·생활 밀착형’ 정책이 지방선거 년도인 올해 상반기에 집중적으로 배치됐다.
특히 최근 한 달 사이 ‘아이 꿈 수당’ 대상 확대와 ‘인천 i-패스’ 성과 보고 등 시민들이 직접 돈을 받는 느낌을 주는 정책들이 집중적으로 배포됐다.
이날 발표된 비상대책까지 포함하면 4월 한 달에만 수조원 규모의 자금 흐름을 결정짓는 지원 정책 발표가 쏟아진 셈이다.
정치권에서는 이날 인천시 발표의 ‘타이밍’에 주목하고 있다.
유 시장은 오는 29일 3선 도전을 공식 선언하며 예비후보 등록과 함께 직무가 정지된다.
‘3선 시장’ 도전 앞둔 마지막 승부수… 선심성 행정인가
한 달간의 공백기를 앞두고 본인의 치적을 극대화하는 동시에, 위기 상황에서 ‘해결사 시장’의 이미지를 각인시키겠다는 계산으로 풀이된다는 여론이 나오고 있다.
정치권 관계자는 “한 달간의 직무 정지 기간 동안 행정부시장이 시정을 이끌더라도, ‘위기에 강한 해결사 시장’이라는 잔상을 유권자들에게 남기려는 모양새를 띠고 있는 것 같다”고 말했다.
이에 대해 야권 관계자는 “중동 전쟁을 빌미로 지방채까지 발행해 선거 직전 돈을 푸는 것은 전형적인 선심성 행정”이라며 “정책의 진정성보다 표심을 사려는 의도가 더 커 보인다”고 지적했다.
유 시장 측 관계자는 “중동 사태로 인한 경제 타격은 실재이고 이를 지방정부가 선제적으로 대응하는 것은 당연한 책무”라고 강조했다.
인천시 채무 다시 ‘원점’… 올해 말 3조 규모 전망
한편 인천시가 지난 한 해 동안 2조1984억원 규모의 채무를 안고 있는 상황에서 올해 말에는 3조원대 규모로 대폭 늘어날 것으로 전망되고 있다.
유 시장은 민선 6기(2014년 7월~2018년 6월) 취임 후 3조2581억원 규모였던 전임 시장 시절의 채무를 2조488억원까지 단축하면서 ‘재정 건전화’를 최대 치적으로 내세웠다.
하지만 민선 8기(2022년 7월~2026년 6월) 시장 임기 중 채무가 다시 악화되는 기로에 서게 됐다.
gilbert@heraldcorp.com