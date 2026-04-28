YTN라디오 ‘장성철의 뉴스명당’서 추경호 공천에 “대구 시민 고민 처절할 것” “오세훈은 권위자, 역전승할 기회 있다” “한동훈, 부산 시민 폭발 기질과 잘 맞아”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 조갑제 조갑제닷컴 대표는 대구시장 국민의힘 후보로 추경호 국민의힘 의원이 확정된 데 대해 “대구 시민들에 대한 예의가 아니”라고 말했다.

28일 정치권에 따르면 조 대표는 전날 27일 YTN라디오 ‘장성철의 뉴스명당’에 나와 “추경호, 지금 내란 중요 임무 종사 혐의로 재판받고 있는 분 아닌가”라며 “좌파 성향이 있는 김부겸(더불어민주당 후보), 두 사람 중에 한 사람을 골라라 하는 것인데, 대구 시민들이 얼마나 고민을 하겠냐”고 했다.

그러면서 “대구 분들도 뭔가 역사에 좋은 어떤 족적을 남기고 싶어 하는 의욕이 있을 텐데, 대구 시민들의 높은 정치의식을 생각하면 이번 공천에서 장동혁 대표가 윤석열 지령대로 공천한 것 같은 느낌까지 든다”고 비판했다.

이어 “정말 대구 시민들의 고민이 좀 처절할 거라고 본다. 제 3자 정도는 아와 있어야지”라고 덧붙였다.

조 대표는 충북도지사 국민의힘 후보 결선에 윤석열 대통령 변호인 윤갑근 변호사가 오른 데 대해서도 “컷오프 대상 아닌가”라며 “장 대표가 윤석열과 절연한다고 그랬지 않나. 어떻게 절연하면서 공천 과정에서 이렇게 특혜를 주는 건가. 그래서 이 공천 전체가 ‘윤어게인’ 공천”이라고 말했다.

다만, 이후 국민의힘 중앙당 공천관리위원회는 김영환 현 충북도지사를 최종 후보로 확정했다.

조 대표는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보에 대해선 “역전승할 수 있는 기회가 있다”고 봤다.

그는 “부산 동남풍으로부터 올라오는 힘을 받을 수 있을 것이고, 보다 확실하게 장동혁 노선을 비판하게 될 것 아닌가. 거기서 오는 중도층과 보수층의 어떤 연합 구도도 만들 수 있다”라며 “오세훈 시장은 세계적 도시를 한 10년 간 관리한 사람의 권위라고 할까, 구청 잘 했던 사람(정원오 더불어민주당 후보, 서울 성동구청장)과의 크기 차이가 나타나지 않을까 하는 생각이 든다”라고 설명했다.

부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 보수 진영이 무소속 한동훈 전 국민의힘 대표와 국민의힘 측 박민식 전 보훈부 장관으로 분열할 가능성에 대해선 “장동혁 대표가 최소한의 인간적 양심이 있다면, 그리고 전략이 있다면 국민의힘 공천을 안 해야한다”고 했다. 이어 “그래서 한동훈이라는 야생마 같은 분이 마음대로 뛰도록 만들어서 부산 시장 선거, 경남도지사 선거에도 유리한 국면을 만들어 내고, 이것이 수도권에도 영향을 미치도록 해야한다”라며 “만약 누구를 공천한다고 하면 그 사람(장 대표)이 지금까지 해온 대로 완전히 민주당 도우미 역할을 하는 것 아니냐”고 했다.

한 전 대표의 당선 가능성에 대해선 “부산 사람들의 기질이 한번 폭발하는 거다. 부산의 투표 성향에서 아주 특이한 점이 바람을 만드는 거다. 그 바람이라는 것은 지역 이기주의나 이런 게 아니고 나라를 생각하는 대의를 생각하는 쪽으로 투표 성향을 보이는 경우가 과거에도 몇 번 있었고, 그럴 때마다 한국 정치가 바뀌었다”고 말했다. 이어 “그런 점에서 한동훈이 부산 사람들의 기질과 맞는 것 같다. 그가 롤모델로 하는 김영삼 전 대통령이 행동이 빠르고 화끈하고 ‘사나이 아이가’ 그런 거다. 그게 이상하게 잘 먹히는 것 같다”라고 덧붙였다.

조 대표는 장 대표가 8박10일 동안 미국을 다녀온 것을 두고는 “기괴한 방미”라면서 “차관 비서실장을 만나놓고 차관보 만났다고 했는데 차관 비서실장 그 사람 경력을 보니까 부정선거론을 주장하던 트럼프 캠프에서 열심히 뛰었던 사람이다. 한국과 미국의 부정선거 음모론자들의 어떤 커넥션에 의해서 가서 트럼프 대통령을 만나려고 하다가 이게 실패하니까 이렇게 (방미 일정이) 지리멸렬하게 됐다”고 비판했다.