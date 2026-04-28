[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 외벌이 가장이 월 5만원 수준의 게임 결제를 두고 아내와 갈등을 겪고 있다는 사연이 전해졌다.

최근 직장인 커뮤니티 블라인드에는 ‘10만원 게임 현질이 심한 건가’라는 제목이 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 딸 하나를 둔 외벌이 가장이다. 월 소득은 400만원 후반에서 500만원 초반 수준이다.

그는 매달 아내에게 생활비 150만원을 지급하고 각종 고정비와 본인 용돈 30만원을 제외한 나머지 금액을 모두 저축한다고 밝혔다.

아내는 별도의 용돈을 받지 않지만 생활비 잔액을 개인 용도로 사용하고 있으며 A씨는 평일 내내 회사에서 식사를 해결하고 주말에는 육아에 전념하는 등 성실한 생활을 이어가고 있었다. 유일한 취미는 모바일 게임이다.

최근 A씨는 재미있는 모바일 게임을 찾았고 약 50일 동안 10만원가량을 게임에 사용했다.

이를 알게 된 아내가 이해할 수 없다며 “앞으로 더 현질하면 가만두지 않겠다”며 으름장을 놓았다.

A씨는 유흥이나 값비싼 취미도 없는 상황에서 이 정도의 소소한 즐거움조차 부정당하는 현실에 깊은 서운함을 토로했다.

A씨는 “한 달에 많아야 5만원에서 10만원 수준인데 이것이 과한 것인지 의문이다”며 “게임을 하지 않는 아내 입장에서는 아깝게 느껴질 수 있겠지만 내 처지에서는 유일한 낙인데 이해해 줘야 하는 것인지 모르겠다”고 조언을 구했다.

사연을 접한 누리꾼들은 “한 달 5만원 취미 생활을 못 하게 하는 건 너무 가혹하다”, “이 정도면 취미치고 가성비 수준이다”, “아내가 복을 걷어차고 있다”, “게임 결제는 한번 시작하면 액수가 점점 커지기 쉬워진다”, “아내에게 현질 10만원은 사치로 느껴질 수 있다”, “3인 가족 생활비 150만원이면 빠듯한 편이다” 등 다양한 반응을 보였다.