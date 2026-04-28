[헤럴드경제=박혜림 기자] 티맵모빌리티가 이용자의 장소 저장 목록과 리뷰를 공유하는 기능을 도입하며 소셜 서비스를 강화한다. 이동 경로 안내를 넘어 취향 기반 장소 탐색으로 서비스 영역을 넓히는 모양새다.

티맵모빌리티는 이용자 간 이동 경험을 연결하는 ‘오픈 프로필’을 출시했다고 28일 밝혔다.

오픈 프로필은 이용자가 티맵에서 작성한 리뷰와 저장한 장소를 하나의 프로필로 묶어 다른 이용자와 공유할 수 있는 기능이다. 비슷한 취향의 이용자를 찾거나, 다른 이용자의 장소 리스트를 참고해 새로운 방문지를 탐색할 수 있다.

설정은 티맵 앱 내 마이(MY) 탭에서 할 수 있다. 프로필 사진과 닉네임을 등록하고 인스타그램, 유튜브 등 SNS 계정을 연동하면 개인 프로필을 구성할 수 있다.

저장 그룹은 이용자가 원하는 주제별로 만들 수 있다. 예컨대 가성비 맛집, 프라이빗 룸 식당, 전기차 충전소 등으로 장소를 묶어 관리하고 다른 이용자에게 공유하는 식이다.

공개 범위는 전체공개, 일부공개, 비공개로 나뉜다. 전체공개로 설정하면 누구나 오픈 프로필에서 리스트를 볼 수 있고, 일부공개는 링크를 받은 이용자만 열람할 수 있다. 다른 이용자의 리스트는 리뷰 작성자 프로필을 통해 확인할 수 있으며, 마음에 드는 목록은 ‘내 리스트’에 추가할 수 있다.

티맵모빌리티는 출시를 기념해 5월 6일까지 이벤트도 진행한다. 프로필 사진을 새로 등록하면 티맵 포인트 100포인트를 지급하고, 저장 그룹을 전체 공개로 설정하면 최소 100포인트에서 최대 5만 포인트까지 랜덤 지급한다.

전창근 티맵모빌리티 최고제품책임자(CPO)는 “이용자의 취향과 이동 경험이 자연스럽게 공유되고, 이를 통해 새로운 탐색과 연결이 만들어지는 것이 오픈 프로필의 핵심”이라며 “앞으로도 이용자 참여 기반의 소셜 기능을 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.