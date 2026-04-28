2027년 발행계획 확정, 판매액 4% 증가…기금사업 성과평가 82.9점 우수사업 확대·미흡사업 축소…배분액 최대 ±20% 조정 방침

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 2027년도 복권 발행 규모를 8조4000억원대로 확대한다. 복권 판매 증가세를 반영해 공익사업 재원도 3조4000억원 수준으로 늘어날 전망이다.

기획예산처 복권위원회는 28일 서울 무역보험공사에서 제188차 복권위원회를 열고 ‘2027년도 복권발행계획안’과 ‘2025년도 복권기금사업 성과평가 결과’를 심의·의결했다고 밝혔다.

우선 2027년 복권 예상 판매금액은 8조4175억원으로, 올해 계획 대비 3217억원(4.0%) 증가한다. 이에 따라 복권 수익금은 3조4278억원으로 1년 전보다 1386억원(4.2%) 늘어날 것으로 전망된다.

복권 수익금은 당첨금과 유통비용을 제외한 금액으로, 저소득층 주거안정과 취약계층 복지 등 공익사업 재원으로 활용된다.

복권 상품 구조는 현행 체계를 유지한다. 로또6/45, 연금복권720+, 스피또 등 총 12종의 액면가와 발행 조건, 당첨금 지급 방식도 변동 없이 유지하기로 했다.

이날 함께 공개된 2025년도 복권기금사업 성과평가 결과에 따르면, 전체 평균 점수는 82.9점으로 전년(82.4점)보다 0.5점 상승했다. 평가 대상은 법정사업 101개, 공익사업 28개 등 총 129개 사업이다.

법정사업과 공익사업 모두 80점 이상 ‘우수’ 평가를 받은 사업이 다수 포함됐다. 교통약자 이동지원, 저소득 아동·청소년 야간보호사업 등 법정사업 79개와 서민금융 지원, 참전유공자 복지 등 공익사업 17개가 우수사업으로 선정됐다.

복권위원회는 향후 기금 운용에 성과평가 결과를 반영해 우수사업은 확대하고, 미흡사업은 축소하는 방식으로 재원을 배분할 방침이다. 법정사업의 경우 기관별 평가 순위에 따라 배분액을 최대 ±20% 범위에서 조정할 계획이다.

복권위 관계자는 “복권기금이 취약계층 지원 등 공익 목적에 효과적으로 활용될 수 있도록 사업 성과 중심의 기금 운용을 강화하겠다”고 밝혔다.