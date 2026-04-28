[헤럴드경제=박연수 기자] 코오롱인더스트리FnC부문은 헬리녹스 웨어의 ‘이클립스 팩 다운자켓’이 세계적인 디자인 공모전 ‘레드닷 디자인 어워드 2026’ 제품 디자인 부문에서 ‘베스트 오브 더 베스트(BOB)’를 수상했다고 28일 밝혔다.

독일 노르트하임 베스트팔렌 디자인 센터가 주관하는 ‘레드닷 디자인 어워드’는 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다. BOB는 전체 출품작 중 극소수 제품에만 수여된다.

이번 수상은 국내 아웃도어 의류 브랜드 가운데 최초다. 특히 국제 심사위원단으로부터 100점 만점 중 98점이라는 압도적인 ‘레드닷 위너 포인트’를 획득하며 의미를 더했다. 인체의 곡선과 움직임에 반응해 가동 범위를 확장시킨 입체 설계와 초경량 기술력을 접목한 다운 삼출 최소화로 소재 특유의 한계를 극복한 엔지니어링 등이 수상 요인으로 꼽혔다.

이클립스 팩 다운자켓은 헬리녹스 웨어의 브랜드 철학을 집약해 시즌 구분 없이 전개하는 ‘에디션’ 시리즈의 첫 모델이다. 출시 한 달 만에 완판을 기록하기도 했다.

헬리녹스 웨어 관계자는 “단순한 의류를 넘어 정밀한 엔지니어링이 집약된 ‘웨어러블 기어’를 지향하는 헬리녹스 웨어의 정체성이 이번 레드닷 최고상 수상으로 입증됐다”며 “향후 글로벌 아웃도어 시장에서도 독보적인 디자인 경쟁력을 증명하겠다”고 말했다.