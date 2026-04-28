다자녀가구 등 2300가구 설치 지원 내달까지 관할 행정복지센터서 접수

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 주방의 가스 사고 예방을 위해 2026년 가스안전기기 보급사업으로 ‘타이머콕’을 다자녀가구와 사회복지시설까지 확대해 올해 2300가구에 보급한다..

‘타이머콕’은 설정한 시간이 지나면 자동으로 가스 밸브를 차단해 화재 사고를 방지하는 데 효과적인 장치이다.

올해 사업 신청 대상은 ▷1순위=독거노인 및 고령가구 ▷2순위=기초생활수급자, 차상위계층 등 경제적 취약계층 ▷3순위=중증장애인 및 한부모가정 ▷4순위=노인 포함 일반가구 ▷5순위=다자녀가구, 사회복지시설 등이다.

사업 참여를 희망하는 가구나 시설은 주소지 관할 구·군 행정복지센터를 통해 다음 달 29일까지 신청하면 된다. 울산시는 자격 확인을 거쳐 순차적으로 설치해 준다.

울산시 관계자는 “가스화재 사고는 예방이 무엇보다 중요한 만큼 지원대상에 해당하는 가구와 시설에서는 기한 내 적극적으로 신청해 주기 바란다”고 안내했다.