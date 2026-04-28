정부 지원에 72% 상향 계획

[헤럴드경제=한영대 기자] 대한유화는 나프타분해시설(NCC) 가동률을 기존 62%에서 72%까지 상향한다고 28일 밝혔다.

미국·이스라엘과 이란 전쟁 여파로 정유 제품 수급이 원활하지 않은 가운데 정부는 나프타 수입단가 상승분의 최대 50%를 보조하는 방식으로 나프타 수급 안정화를 지원하고 있다.

대한유화는 정부의 공급망 안정화 정책에 발맞춰 NCC 가동률을 상향하기로 결정했다.

대한유화는 전쟁 발발 직후 미국 등으로 공급선을 다변화해 나프타 조달 차질을 최소화했다. 부족한 나프타 대신 에틸렌, 프로필렌 등 기초유분을 직접 매입해 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 생산에 투입하는 우회 전략도 가동했다.

또 세계 1위 점유율을 보유한 배터리용 분리막 소재 공급 역시 전월 대비 60% 이상 확대해 K-배터리 경쟁력 강화를 지원했다.

대한유화 관계자는 “전례 없는 원료 수급 위기 속에서도 정부의 공급망 안정화 정책에 적극 호응해 나프타 등 원료 확보를 적극 확대하고, NCC 가동률을 72%까지 끌어올릴 계획”이라며 ”앞으로도 국가 기간산업으로서 전방 산업과 국민 생활에 차질이 없도록 책임을 다하겠다“고 말했다.

한편, 국내 최대 NCC 운영 기업인 여천NCC도 전날 공장 가동률을 기존 60%에서 65%로 추가 상향 조정한다고 밝혔다.