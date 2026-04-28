[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령의 배우자 멜라니아 여사를 향해 ‘곧 과부가 될 것 같은 분위기’라고 말한 방송인 지미 키멀이 27일(현지시간) 트럼프 대통령 부부에게 강도 높게 비판 받았다.

트럼프 대통령은 아예 키멀의 해고를 요구하기도 했다.

키멀은 지난 23일 방송에서 이틀 뒤에 열릴 백악관 출입기자협회 만찬을 패러디하며 “우리의 영부인, 멜라니아가 여기에 와 있어요. 너무 아름답습니다”라며 “트럼프 여사님(Mrs. Trump), 곧 과부(expectant widow)가 될 것 같은 분위기를 풍깁니다”라고 했다.

그리고, 이 발언 후 25일 실제 만찬장이던 워싱턴DC의 워싱턴 힐튼 호텔의 보안검색 구역 내 총격 사건이 발생했다.

트럼프 대통령이 피격 위기를 넘긴 뒤 이 발언은 재차 조명됐다.

멜라니아 여사는 이날 오전 자신의 엑스(X)에서 “키멀의 증오와 폭력을 조장하는 발언은 우리나라를 분열시키려는 의도에서 나왔다‘며 ”내 가족에 대한 그의 독백은 코미디가 아니다“라고 맹폭했다.

그러면서 “이제 그만할 때”라며 “ABC가 입장을 분명히 할 시점이다. ABC 경영진은 얼마나 더 우리 공동체를 희생시키며 키멀의 끔찍한 행동을 방조할 텐가”라고 따졌다.

이는 ‘지미 키멀 라이브!’ 토크쇼를 송출하는 AB 방송에 대고 사실상 해당 토크쇼 중단을 요구한 것으로 풀이된다.

멜라니아 여사는 “키멀 같은 사람들이 매일 저녁 우리 가정에 들어와 증오를 퍼뜨릴 기회를 가지면 안 된다”고도 했다.

트럼프 대통령 또한 트루스소셜을 통해 공동사격에 나섰다. 트럼프 대통령은 “왕, 형편없는 시청률만 봐도 전혀 웃기지 않은 키멀이 자신의 쇼에서 정말 충격적인 발언을 했다”며 “키멀의 비열한 폭력 선동에 많은 사람이 격분한 것을 잘 알고 있다. 평소라면 그가 무슨 말을 해도 반응하지 않겠지만 이번 건은 정말 도를 넘었다”고 질타했다.

그러면서 “지미 키멀은 디즈니와 ABC에 의해 당장 해고돼야 한다”고 주장했다.

백악관 “美민주당 진영의 트럼프 악마화 탓”

이번 총격 사건은 26일 오후 8시34분께 워싱턴 힐튼 호텔 만찬장 외부의 보안 검색 구역에서 발생했다.

용의자 콜 토마스 앨런(31)은 산탄총과 권총, 칼 등 무기로 무장한 뒤 보안검색대로 돌진하는 과정에서 제압 당했다.

이와 관련, 백악관은 이번 총격 사건이 미국 민주당 진영의 ‘트럼프 악마화’ 탓이라고 주장하기도 했다.

캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 “최근 몇 년간 트럼프 대통령보다 더 많은 총알과 폭력에 직면한 사람은 없다”며 “이런 정치 폭력은 논평가들, 민주당의 선출직 인사들, 그리고 일부 언론에 의해 그가 체계적으로 악마화된 데서 비롯됐다”고 했다.

레빗 대변인은 “대통령을 파시스트나 민주주의에 대한 위협으로 거짓 낙인찍고 헐뜯으며, (대통령을)히틀러에 비유함으로 정치적 이익을 얻으려는 사람들이 이런 폭력에 기름을 붓는다”며 “대통령 및 그의 지지자에 대한 좌파의 증오 집단은 수많은 사람을 다치거나 죽게 했다”고 했다.

레빗 대변인은 트럼프 대통령을 ‘독재자’, 트럼프 행정부를 ‘파시스트 국가’로 표현한 민주당 정치인들의 발언도 열거했다.

이어 “권력을 가진 사람들이 몇 년간 날마다 이런 말을 하면 이미 정신적으로 문제가 있는 사람들의 폭력을 부추길 것”이라며 “그것이 우리가 너무 오랫동안 대통령을 상대로 목격한 일”이라고 강조했다.