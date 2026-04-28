WMS·쇼핑몰 통합 관리 설루션 연동 추진 주문·재고·배송 통합 운영 체계 구축 공동 마케팅·신규 풀필먼트 모델 검토

[헤럴드경제=홍석희 기자] 교원스타트원이 풀필먼트 사업 경쟁력 강화를 위해 쇼핑몰 통합 관리 설루션 기업 샵링커지앤씨와 손을 잡았다.

교원스타트원은 샵링커지앤씨와 전략적 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

샵링커지앤씨는 여러 온라인 쇼핑몰의 주문을 통합 관리할 수 있는 설루션을 제공하는 기업이다. 국내외 400여개 쇼핑몰과 연동해 상품 등록, 주문 수집, 송장 출력 등 이커머스 운영 전반을 지원하고 있다.

이번 협약은 교원스타트원의 창고관리시스템(WMS)과 샵링커지앤씨의 쇼핑몰 통합 관리 설루션을 연동해 셀러들에게 통합 이커머스 운영 환경을 제공하기 위해 추진됐다.

양사는 이번 협약에 따라 교원스타트원 WMS와 샵링커지앤씨 주문 수집 시스템 간 연동, API 기반 물류 기술 연동, 공동 마케팅 및 제휴 등을 추진한다.

이를 통해 주문부터 물류까지 이어지는 통합 운영 체계를 구축하고, 입점 셀러들이 주문·재고·배송 전 과정을 하나의 시스템에서 관리할 수 있도록 지원할 계획이다.

양사는 중장기적으로 양사 설루션을 결합한 풀필먼트 서비스 모델도 검토한다. 샵링커지앤씨의 주문 수집 설루션과 교원스타트원의 WMS를 결합해 신규 비즈니스를 공동으로 전개하는 방식이다.

역할 분담형 사업 모델도 추진한다. 샵링커지앤씨가 영업과 계약, 결제를 맡고 교원스타트원이 물류 운영을 담당하는 구조다. 플랫폼 기반 영업 구조와 물류 운영 역량을 결합해 시장 확장성을 높이겠다는 전략이다.

교원스타트원 관계자는 “이번 협약은 양사 고객에게 보다 효율적인 통합 운영 환경을 제공해 운영 효율성을 높이고, 사업 확장에 집중할 수 있는 환경을 마련하기 위한 것”이라며 “양사의 기술과 인프라를 결합해 풀필먼트 사업 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.