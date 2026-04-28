금감원·금융연수원, iM·BNK·JB금융과 MOU 지방 지주 대상 교육…특화 주제·줌 수강 신설

[헤럴드경제=박성준 기자] 금융감독원이 지방 금융지주 사외이사의 전문성과 독립성 강화를 위한 교육 인프라 확충에 나선다.

금감원과 한국금융연수원은 28일 오전 서울 명동 은행회관에서 은행연합회·iM금융지주·BNK금융지주·JB금융지주와 ‘사외이사 양성 및 역량 강화를 위한 업무협약’을 체결했다. 이날 업무협약식에는 이찬진 금융감독원장을 비롯해 조용병 은행연합회장, 황병우 iM금융지주 회장, 빈대인 BNK금융지주 회장, 김기홍 JB금융지주 회장, 이준수 한국금융연수원장이 자리를 함께했다.

이번 협약은 5대 지주 중심으로 운영되던 사외이사 교육의 외연을 지방지주까지 넓힌다는 데 의미가 있다. 금감원이 지난해 2월 5대 지주와 MOU를 맺은 이후 교육 프로그램 참여자는 2024년 33명에서 2025년 384명으로 1년 만에 10배 넘게 늘었다.

협약에 따라 각 기관은 역할을 나눠 맡는다. 금감원은 금융권 동참을 유도하면서 지주별 연수 참여 현황을 향후 감독 업무에 참고하고, 강의도 직접 지원한다. 금융연수원은 사외이사 경력·연차에 맞춘 프로그램과 이사회 사무국 직원용 과정을 개발해 운영한다. 은행연합회는 협약 기관 간 의견 수렴과 소통을, 금융지주는 자사 사외이사와 사무국 직원의 교육 참여 독려를 각각 맡는다.

특히 지방지주의 특수성을 반영한 특화 주제가 커리큘럼에 새로 들어가고, 지방 거주 사외이사의 접근성을 높이기 위해 줌(Zoom) 기반 비대면 수강이 도입된다. 서울 출장 부담에 교육 참여가 쉽지 않았던 지방지주 사외이사의 학습 공백을 메우겠다는 취지다.

황 회장은 자체 교육과 금융연수원 프로그램을 함께 활용해 신뢰받는 지배구조를 만들겠다고 했고, 빈 회장은 맞춤형 교육을 통한 전문성·역량 강화로 지배구조의 투명성과 공정성이 한층 제고될 것이라고 기대를 나타냈다. 김 회장은 사외이사와 사무국 직원의 교육 참여를 독려하고 프로그램 발전에 이바지하겠다고 말했다.

이날 이 원장은 MOU 체결에 앞서 금융연수원이 주관하는 ‘신임 사외이사 프로그램’ 첫 강의에서 “금융회사가 단기 영업실적보다 소비자 중심으로 영업 관행을 개선하고 생산적 부문 투자 등 금융 본연의 임무를 수행하기 위해서는 사외이사의 역할이 그 어느 때보다 막중하다”고 말했다. 이어 “이사회와의 소통을 강화해 올바른 지배구조에 대한 현장 목소리를 감독·검사 업무에 반영하고, 필요한 제도적 지원을 아끼지 않겠다”고 덧붙였다.