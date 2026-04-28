[헤럴드경제=장윤우 기자] 구글 번역기에서 ‘독도’를 일본어로 번역하면 일본이 억지 주장하는 명칭인 ‘다케시마’(竹島)로 결과가 나온다는 지적이 나왔다. ‘김치’를 중국어로 입력하면 ‘파오차이’(泡菜)가 출력된다.

28일 서경덕 성신여대 교수는 구글 번역기의 오류를 공개 지적하면서 “이는 명백한 오류”라고 밝혔다.

서 교수는 지난해 넷플릭스의 한 예능 프로그램에서 독도의 일본어 자막을 일본식 음차인 ‘도쿠도’(ドクト)로 올바르게 표기한 사례를 반례로 제시했다.

김치 표기 문제도 짚었다. 정부는 2021년 ‘공공 용어의 외국어 번역 및 표기 지침’을 개정해 김치의 공식 중국어 표기를 ‘신치’(辛奇)로 명시했다. 파오차이는 중국의 채소 절임 음식으로 김치와 다른 음식이다.

서 교수는 구글 지도에서 최근 시정된 사례도 언급했다. 서해 영해기점 중 한 곳인 ‘격렬비열도’의 표기 오류와 ‘독도 공항’ 검색 시 일본 ‘쓰시마(대마도) 공항’으로 안내하던 오류가 항의와 공론화를 통해 수정됐다. 그는 “독도와 김치의 번역 오류도 꾸준한 항의와 공론화로 반드시 시정해야 할 것”이라고 강조했다.