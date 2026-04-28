밀테니 렌티바이러스 벡터 공급 및 기술 지원 ‘CHACAR-NK-201’ 파이프라인 본격 가속화 제조원가 절감 통한 고형암 치료 접근성 제고

[헤럴드경제=최은지 기자] 차바이오텍이 글로벌 세포·유전자치료제(CGT) 전문기업 밀테니바이오텍과 손잡고 동종 CAR-NK(키메라 항원 수용체 발현 자연살해세포) 치료제 개발에 속도를 낸다.

차바이오텍은 밀테니바이오텍으로부터 유전자 도입에 필수적인 ‘렌티바이러스(Lentivirus) 벡터’를 공급받아 항암 세포치료제 ‘CHACAR-NK-201’ 개발에 활용한다고 28일 밝혔다.

밀테니바이오텍이 제공하는 ‘BaEV(baboon envelope) 플랫폼’ 기반 렌티바이러스 벡터는 NK세포에 자연 발현되는 수용체인 ASCT1 및 ASCT2를 표적한다. 이를 통해 기존 방식 대비 유전자 도입 효율을 극대화할 수 있다는 것이 사측 설명이다.

해당 플랫폼 적용 시 벡터 사용량을 줄여 제조원가를 절감할 수 있으며, 강력한 효능의 치료제를 안정적으로 대량 생산할 수 있어 상업적 확장성 확보에도 유리하다.

차바이오텍은 이번 협력을 통해 확보한 기술력을 바탕으로 CAR-NK 파이프라인 개발을 본격화한다. 회사는 이미 자체 개발한 NK세포 배양기술을 이용해 간암, 교모세포종, 삼중음성유방암 등 고형암을 대상으로 자가 NK세포 치료제 임상 연구를 진행 중이다.

차세대 면역세포치료제로 꼽히는 CAR-NK는 건강한 타인의 세포를 사용하는 동종 치료제로, 환자 맞춤형인 CAR-T 치료제보다 대량 생산이 용이하고 비용이 저렴해 치료 접근성이 높다.

보리스 스토펠 밀테니바이오텍 대표는 “양사의 시너지를 통해 CAR-NK 치료제의 개발 및 제조 방식을 혁신할 수 있을 것”이라고 말했다.

남수연 차바이오텍 R&D총괄사장은 “글로벌 시장을 겨낭한 CAR-NK 치료제 제조 플랫폼을 더 빠르고 안정적으로 구축하겠다”고 밝혔다.