현관문 안전장치부터 가정용 CCTV까지

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 은평구는 관내 1인 가구의 주거 안전을 강화하기 위해 ‘은빛SOL 안심홈세트’ 신청을 29일부터 내달 19일까지 접수한다고 밝혔다. 이번 사업은 혼자 사는 주민의 주거침입 범죄 불안을 줄이고 안전한 자립 생활을 지원하기 위해 추진된다.

지원 대상은 전월세보증금 또는 자가주택 가액이 3억원 이하인 은평구 1인 가구 185명이다. 우선순위는 ▷주거침입 피해 경험자 및 자립준비청년(1순위) ▷기준 중위소득 150% 이하 가구(2순위) ▷기준 중위소득 150% 초과 가구(3순위) 순으로 적용된다.

‘은빛SOL 안심홈세트’는 기본 안전장치와 선택형 보안기기로 구성됐다. 선정자에게는 ▷현관문 안전장치를 기본 제공하며 ▷스마트초인종 ▷가정용 CCTV 중 1가지를 선택해 지원한다.

신청은 은평구청 가족정책과를 방문하거나 온라인으로 신청할 수 있다. 선정 결과는 심사 후 개별 통지한다. 물품은 신청 주소지로 약 1개월 이내 택배 배송될 예정이다.

은평구 관계자는 “안심홈세트 지원이 주민들의 체감 안전 향상으로 이어지길 기대한다”고 밝혔다.