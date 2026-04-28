가정의 달 맞아 내달 11일 화담숲 무료 초청 가족사진 촬영, 숲속 음악회 등 프로그램 운영

[헤럴드경제=김현일 기자] LG상록재단이 5월 가정의 달을 맞아 다음달 11일 ‘3대가 함께 걷는 화담숲길’을 주제로 가족 초청 행사를 개최한다고 28일 밝혔다.

참여 가족들은 화담숲의 철학을 담은 복합문화공간 ‘화담채’ 전시 관람을 시작으로, 가족사진 촬영과 ‘숲속 음악회’를 즐길 수 있다. 기념품으로 수국 화분이 제공된다.

LG상록재단은 사전 예약을 통해 신청한 3대 가족을 대상으로 최대 2500명을 무료 초청할 예정이다. 참가 신청은 다음달 4일부터 온라인 플랫폼 ‘NOL’을 통해 가능하며 선착순이다.

화담숲은 전 구간이 유모차나 휠체어도 이동할 수 있는 완만한 경사의 데크길로 조성됐다. 거동이 불편한 어르신이나 영유아 동반 가족이 함께 숲을 경험할 수 있다. 모노레일을 운영해 이동이 어려운 구간도 편안하게 둘러볼 수 있도록 했다.

LG상록재단 관계자는 “화담숲은 자연을 감상하는 공간을 넘어, 사람들이 자연 속에서 함께 머물며 소통하는 공간을 지향해왔다”며 “이번 행사를 통해 조부모부터 손주까지 세대가 함께 걷고 머무르며 추억을 쌓는 시간이 되길 기대한다”고 말했다.

화담은 이 숲을 조성한 고(故) 구본무 회장의 아호이기도 하다. LG상록재단은 고인의 뜻에 따라 1997년 설립된 대기업 최초의 환경공익재단이다. 화담숲 조성을 비롯해 국내 최초의 조류도감 및 민물고기도감 발간, 나라꽃 무궁화 품종연구 및 보급 등 다양한 환경보호 활동을 해왔다.