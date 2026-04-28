블랙 수트·아이스 글라스 앞세운 새 광고 영상 공개 25g 대형 얼음 구현한 ‘MEGA ICE 얼음정수기’ 전면 배치 TV·유튜브·SNS 등 온·오프라인 채널 순차 공개

[헤럴드경제=홍석희 기자] 배우 변우석이 SK매직의 새 얼음정수기 광고에 등장했다. 블랙 수트와 아이스 글라스를 앞세운 차가운 분위기의 영상으로 신제품 ‘MEGA ICE 얼음정수기’의 특징을 강조했다.

SK매직은 정수기 광고 모델 변우석이 출연한 새 얼음정수기 광고 영상을 공개했다고 28일 밝혔다.

이번 광고의 메인 카피는 “난 쉽게 녹지 않아”다. 광고 속 변우석은 블랙 수트에 흰 셔츠를 입고 투명한 얼음이 담긴 글라스를 들어 올린다. 절제된 표정과 정면을 응시하는 장면을 통해 크고 단단한 얼음의 이미지를 시각적으로 표현했다.

변우석은 드라마 ‘21세기 대군부인’에서 이안대군 역을 맡아 왕실의 품격을 표현하고 있다. 이번 광고에서는 드라마 속 이미지와는 다른 차갑고 단단한 분위기를 전면에 내세웠다.

앞서 SK매직은 변우석을 정수기 광고 모델로 발탁했다. 이전 광고 카피인 “난 하나로 만족하지 않아”에 이어 이번 얼음정수기 광고에서는 신제품의 대형 얼음 기능을 강조하는 메시지를 담았다.

SK매직의 신제품 ‘MEGA ICE 얼음정수기’는 25g 크기의 대형 얼음인 ‘메가 아이스’를 구현한 제품이다. 회사 측은 일반 얼음 대비 두 배 이상 크고 단단한 얼음을 제공하며, 투명하고 쉽게 녹지 않는 빙질로 음료의 맛을 오래 유지할 수 있다고 설명했다.

이번 광고 슬로건은 ‘ICE IS MAGIC’이다. SK매직은 All 스테인리스 직수관, 25g 빅사이즈 얼음, 후제빙 선토출 시스템 등을 제품의 주요 경쟁력으로 내세웠다.

변우석은 ”크고 단단하고 투명한 얼음처럼, 어떤 순간에도 흔들리지 않는 모습을 보여드리고 싶었다“고 말했다.

변우석이 출연 중인 ‘21세기 대군부인’은 시청률 상승세를 이어가고 있다. 지난 25일 방송된 6회는 수도권 11.3%, 전국 11.2%, 2054 5.9%를 기록했다. 수도권과 2054 기준 토요일 전체 프로그램 1위에 올랐다.

K-콘텐츠 분석 기관 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex) 조사에서도 뉴스, VOD, SNS, 동영상 부문 1위를 기록하며 2주 연속 전 부문 1위에 올랐다.

SK매직은 이번 광고를 TV, 유튜브, SNS 등 온·오프라인 채널에서 순차 공개할 예정이다.