전년 동기 대비 3배 ↑ 작년 순익도 역대 최대

[헤럴드경제=김벼리 기자] 1분기 고환율에 한국은행 순이익이 지난해 같은 기간보다 3배 불어난 것으로 집계됐다. 역대 최대치다.

28일 한은의 월별 대차대조표에 따르면 올해 3월 말까지 한은의 누적 당기순이익은 4조2072억원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간(1조3874억원)의 3배 규모다. 1분기 기준 역대 최대치를 경신했다. 기존 최대였던 2020년 3월(2조2165억원)의 두 배 수준이다.

2월 말 기준 순이익은 3조2498억원으로 작년 동기(6068억원)의 다섯 배가 넘었다. 3월 한 달간 1조원 가까이 불면서 1분기 순이익은 작년 상반기(4조5850억원) 전체와 맞먹는 규모로 집계됐다.

한은 수지는 주로 외화 유가증권 등 자산 운용에 따른 이자, 매매 손익 등으로 구성된다. 금리와 주가, 환율 등의 영향을 크게 받는다. 지난해에 이어 올해도 고환율이 이어지면서 한은의 외화 유가증권 수익 등이 불어난 것으로 보인다. 1분기 평균 환율(주간 종가 기준)은 1466.9원에 달했다.

한은이 지급하는 통화안정증권 금리가 작년 1분기보다 떨어진 것도 순이익 증가에 영향을 미쳤다.

한은은 지난해에도 15조3275억원에 달하는 순이익을 기록했다. 전년(7조8189억원)보다 두 배로 늘며 역대 최대를 기록했다.

당시 한은은 연말 외환시장 안정화 조치 과정에서 외환 매매익이 늘고 유가 증권 상승 등의 영향으로 외화자산 관련 순이익이 증가했다고 설명했다.

한은은 매년 순이익의 30%를 법정적립금으로, 일부를 임의적립금으로 적립한 뒤 나머지는 정부에 세입으로 낸다. 이에 따라 한은은 지난해 10조7050억원을 정부 세입으로 처리했다.