광화문 교보빌딩에 350명 운집… 교재 체험존·이벤트존도 운영 누적 판매 3000만부 오투·과학 커뮤니케이터 궤도 협업

[헤럴드경제=홍석희 기자] 비상교육의 과학 참고서 브랜드 ‘오투’가 과학 커뮤니케이터 궤도와 함께 과학의 날 특집 강연을 열었다.

비상교육은 과학의 날을 맞아 대한민국 대표 과학 참고서 ‘오투’와 과학 커뮤니케이터 궤도가 함께한 특별 협업 강연을 마무리했다고 28일 밝혔다.

이번 강연은 지난 25일 서울 광화문 교보빌딩에서 ‘과학 공부는 쓸데없는 질문에서 시작한다’를 주제로 진행됐다. 행사에는 약 350명이 참석했다.

강연은 과학 참고서 브랜드 오투와 과학 커뮤니케이터 궤도가 함께 기획한 행사다. 오투는 누적 판매 3000만부를 돌파한 초·중·고 과학 참고서 브랜드다.

궤도는 강연에서 일상 속 작은 질문이 과학적 사고의 출발점이 될 수 있다는 점을 강조했다. 과학자들의 사례를 바탕으로 질문하는 습관의 중요성을 설명했다.

현장에서는 교재 체험존과 이벤트존도 운영됐다. 참석자들은 오투 교재를 직접 살펴보고 과학 학습 콘텐츠를 체험했다.

비상교육은 이번 강연이 오투가 지향하는 ‘쉽고 재미있는 과학 공부’를 현장에서 전달하기 위한 행사였다고 설명했다.

허보욱 비상교육 콘텐츠 컴퍼니 대표는 “과학을 대표하는 브랜드 오투와 궤도의 만남을 통해, 많은 분들이 과학 공부의 본질을 이해하고 과학 공부를 흥미롭게 받아들이는 계기가 되었길 바란다”며 “앞으로도 학습자들에게 의미 있는 경험을 제공할 수 있도록 다양한 시도를 이어갈 것”이라고 말했다.