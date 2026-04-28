[헤럴드경제=장윤우 기자] 미사 중인 성당에 침입해 신자 가방을 털어 달아난 상습 절도범이 검찰에 넘겨졌다.

대전서부경찰서는 절도 및 건조물침입 혐의로 40대 A 씨를 구속 송치했다고 28일 밝혔다.

A 씨는 지난 1월 29일 오전 대전 서구 괴정동 한 성당에서 모자와 마스크로 얼굴을 가린 채 신자들이 가방을 맡겨둔 교리실 9곳에 몰래 들어갔다. 가방 7개에서 현금 85만원을 꺼내 달아났다.

경찰은 CCTV 영상을 분석해 A 씨가 충전식 교통카드로 지하철을 타고 도주한 사실을 파악했다. 교통카드 이용 내역을 추적한 끝에 2개월 만인 지난 18일 오후 대전의 한 찜질방에서 A 씨를 긴급체포했다. A 씨는 휴대전화 없이 찜질방과 여관 등을 전전해 온 것으로 드러났다.

조사 결과 A 씨에게는 절도 등 동종전과가 다수 있었다.

경찰 관계자는 “외부인 출입을 따로 막지 않는 종교기관 특성상 이를 노리고 범행한 것으로 보인다”며 “추가 범행 여부에 대해서도 계속 수사하고 있다”고 말했다.