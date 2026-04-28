WSJ “국내 저장시설 포화…비효율 감수하고 철도 운송까지 확대”

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국의 해상 봉쇄로 원유 수출길이 막힌 이란이 생산을 유지하기 위해 극단적인 조치를 동원하고 있다고 미 일간 월스트리트저널(WSJ)이 27일(현지시간) 보도했다.

WSJ은 전·현직 이란 당국자들을 인용해, 미군이 이란 항구로 들어오는 빈 유조선을 차단하고 수출용 선박의 출항까지 막으면서 국내 원유 저장 탱크가 포화 상태에 이르렀다고 전했다.

이란은 감산을 피하기 위해 이미 유조선을 ‘떠 있는 창고’처럼 활용해 왔지만, 이마저도 한계에 달하자 전례 없는 수단까지 동원하고 있는 것으로 알려졌다.

당국자들에 따르면 이란은 남부 원유 생산·물류 거점인 아흐바즈와 아살루예 등지에서 컨테이너는 물론, 상태가 불량해 폐기됐던 ‘폐탱크’까지 끌어들여 원유를 저장하고 있다.

수송 방식에서도 변화가 감지된다. 수익성과 효율성이 낮아 그동안 기피해 온 철도 운송까지 활용하는 등 비상 대응에 나섰다.

이란 석유수출연합 대변인은 이란이 철도를 이용해 중국으로 원유를 수송하려고 시도하고 있다고 밝혔다.